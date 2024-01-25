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大陸 大陸焦點 特派現場

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

▲A股25日大漲。（圖／CFP）

▲大陸A股25日大漲，外資1小時內買入30億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

1月25日，大陸A股三大股指數今（25）日開盤漲跌不一，早盤呈現震盪走勢，不過，就在外資1小時內買入A股30億元人民幣（約132.55億元新台幣）後，三大指數全線飆紅，上證指數漲幅超過3%，兩市超過4800支個股上漲，百餘股漲停或漲幅超10%，且成交額達8915億（人民幣，下同），較前一交易日增加1246億。

▲大陸A股開紅盤。（圖／翻攝百度）

▲大陸A股三大指數全線飆紅。（圖／翻攝百度）

《澎湃新聞》報導，A股三大股指開盤漲跌互現。早盤指數短暫分化後，滬指在「中」字頭股票的拉動下快速上攻，由此帶動兩市早盤放量上漲。午後兩市繼續上攻，兩市漲幅進一步擴大，滬指更是收復2900點關口。

▲大陸A股開紅盤。（圖／翻攝百度）

▲大陸中國石油時隔8年半再度漲停。（圖／翻攝百度）

值得注意的是，中字頭企業股票全線爆發，其中，中國石油時隔8年半再度漲停，上漲10.06%，成交量12.45億股，成交金額100.68億元，帶動石油類股開出紅盤。至於上海本地股持續井噴，包括地產、多元金融、能源、傳媒行業等股票集體大漲。

外界分析，A股市場上漲的原因主要有三個方面，其一，大陸經濟基本面持續改善，提供股市有力支撐；其二，政策面不斷釋出正向資訊，包括金融市場改革、減稅降費等，持續提升市場信心；其三，外資加速流入A股市場，為此輪上漲提供推波助瀾的效果。

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