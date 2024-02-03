視訊會議龍頭Zoom轉攻AI　裁員150人

▲視訊會議平台Zoom裁員。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

疫情期間，許多公司行號都採取線上開會模式，因此推升了線上視訊軟體 Zoom 的成長，不過根據彭博社最新報導，Zoom 在 2024 年初，將進行裁員計畫，將解雇 150 名左右的員工。

根據 Zoom 官方說法，表示公司內部將調整部分職位，而今年將重點發展人工智慧、銷售、產品、跨營運部門等領域。發言人也表示，公司會定期評估目前的團隊，讓團隊保持與公司發展一致。

發言人也進一步強調，目前 Zoom 正在調整職位範圍，並繼續在未來發展的領域進行招募。

在疫情趨緩之後，公司行號不再高度依賴線上開會模式，員工也返回辦公室以及公司轉向混合模式，使用人數持續下降。Zoom 其實在去年 2 月就進行過裁員計畫，當時裁員人數高達 1300 人，約為 15% 人力，當時公司表示，進行裁員計畫，就是 Zoom 為了應對「全球經濟的不確定性」。

不過除了 Zoom 之外，近期許多科技廠商也都祭出了裁員計畫，包含 Google、蘋果等科技巨頭也都有傳出相關計畫，此外雲端軟體供應商 Okta 也進行裁員，預計縮減 400 人，約 7% 人力。