H＆M直接放棄20%以上門市！　關閉西班牙28間分店

▲H&M於26日宣布關閉在西班牙28間分店，同時裁員588人。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

目前有消息指出，瑞典服飾品牌H&M於26日宣布關閉在西班牙28間分店，同時要裁員588人，如此數量已經達到H&M在西班牙超過20%的門市。

根據《路透社》報導指出，根據H&M的年度報告，他們在西班牙擁有133家分店，同時也雇用了將近4000人，而這次H&M計畫關閉28間分店、裁員588人，已經是佔據他們在西班牙21%的分店、14%的員工。

H&M雖然並未針對這次的裁員做出說明，但他們解釋，在適合的地點開設門市，並且保持H&M的競爭力是公司首要的任務，而且他們會持續評估其下分店的門市組合方式，希望從中找到增強門市購物體驗、找尋販售新管道的機會。

報導中也提到，H&M曾於2022年11月發布了一項全球計畫，計畫裁減1500個職務，以此降低成本的負擔。而當時在西班牙，則被減少了400名員工。

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