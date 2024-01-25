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剛買房被裁！Discord美女主管「度過難關」　檢查清單全公開

▲▼Discord驚爆裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄下。（圖／翻攝X@colorsofchloe）

▲克蘿伊得知自己被裁員，錯愕反應全被錄下。（圖／翻攝X@colorsofchloe）

記者陳致平／綜合報導

科技業裁員潮仍在繼續，近來Google、Meta、LinkedIn、Ebay和SPA都傳出組織調整或者人力精簡的裁員消息。近期，一名在通訊軟體Discord工作２年的產品部門主管克蘿伊（Chloe Shih）得知自己也在這波裁員名單內，她因為被裁員的側錄影片引發熱烈討論，在影片中她錯愕、摀嘴尖叫的真實反應，讓不少人相當有共鳴，克蘿伊也再度於社群平台上自己是如何度過這段時間，並分享了一份實用的「被裁員檢查清單」。

克蘿伊任職的Discord日前宣布要進行一次「大規模公司重組」，隨後宣布裁員17%，由於克蘿伊有預感自己恐會遭到開除，於是在視訊會議時側錄影片，沒想到一語成讖發現自己就在名單上，當下錯愕不已，直呼「我要怎麼辦？」事實上她去年10月才正式搬入新買的房子，沒想到短短幾個月就沒了工作。

▲克蘿伊24日更新了一支影片，經過沉澱後再次分享自己被裁員的心情和未來的短期計畫。（圖／翻攝自YT／Chloe Shih）

▲克蘿伊經過沉澱後，再次分享自己被裁員的心情和接下來的短期計畫。（圖／翻攝自YT／Chloe Shih

克蘿伊在沉澱了一段時間後24日再度於Youtube上發布影片，首先她先解釋，「第一次面對這種情況」，自己已將上次側拍影片中過度激動的反應片段移除了，因為她不想傳遞、散播負面的情緒，而是想要透過影片和大家分享自己是如何從驚嚇的狀況中恢復過來，並告訴所有正在經歷裁員浪潮的人該怎麼找回生活的步調、收拾好心情繼續前進。

克蘿伊分享自己的「被裁員檢查清單」，她一共整理了10點，希望讓所有臨時收到解雇通知者可以面對突如其來的混亂，並且能一步一步地解決困難。

1.更新求職平台上的個人訊息（以確保徵才公司能迅速聯繫）

2.從1Password將我的密碼轉移（一款強大的密碼管理應用程式）

3.將401k退休福利計畫最大化。（美國設立一種延後課稅的退休金帳戶計畫，是用於私人企業的雇員）

4.在有保險的情況下預約就醫、看診

5.充分利用個人的福利，並申請報銷（公司提供學習與發展基金以及健康基金）

6.出席原公司的人力資源過渡會議，與在裁員名單上的同仁共一起參與。

7.透過LinkedIn、電子郵件和電話與原同事保持聯繫

8.留存並下載過往的薪資單

9.立即提出失業救濟申請

10.充分利用靈活支出帳戶（FSA, Flexible Spending Account）

克蘿伊以上10點「被裁員檢查清單」多是適用於在美國工作的情況，不過重點是要及早做好準備、因應突如其來的狀況，並且第一時間更新求職平台的資訊，讓求職的訊息可以讓更多雇主看見，透過設立目標感和階段性計畫，讓自己在短暫的放鬆中找尋求職的平衡，並度過難關。

克蘿伊也說道，在那段真實反應的影片引發熱議後，她獲得不少親朋好友和同事的關心和支持，在LinkedIn平台上也有不少人熱心推薦工作機會。影片底下也有網友表示，很欣賞克蘿伊面對困境的態度和正向的心態，並透露自己也在經歷同樣的事，透過克蘿伊的分享讓他們不再感到孤單；也有人表示，祝福克蘿伊接下來求職順利。

根據科技媒體《The Verge》報導，Discord內部備忘錄中提到，公司將提供離開的員工5個月的薪水及福利、三個月的再就業服務等等，照顧員工度過這段時間。

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