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好市多「家庭卡結帳1狀況」　主卡人被迫噴錢！會員怒：詐騙集團

▲▼好市多黑五第6天。（圖／記者林育綾攝）

▲網友抱怨，副卡能直接升等黑鑽卡，竟沒通知主卡人。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

「推銷的方式感覺很差！」一名網友表示，家庭卡突然被升等黑鑽卡，而他是本卡人卻不知情，認為這種被硬升等的狀況很不妥。文章曝光後，有苦主也直呼「我主卡不能取消也不能結帳，硬要到櫃檯也換成黑鑽卡以後才能結帳」。對此，好市多回應，應為作業流程上的疏失，會加強檢視。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，持副卡的家人「被推銷升等黑鑽卡」，竟還可決定可否升等，認為這個邏輯上很奇怪。

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他接著又說，主卡人付年費，副卡則給老人小孩用，結果副卡被升等黑鑽卡，卻沒未通知主卡人就直接變更，「推銷的方式感覺很差！」

文章曝光後，不少苦主也+1直呼，「你不是第一個，我家也是這樣，我媽不懂在那邊被話術騙，明明當初業務辦理都說主卡有一切決定權，家庭卡只是送的，結果他們可以這樣亂搞」、「當初我的也是，我妹是我的副卡，她被慫恿改成黑鑽卡，我說不同意，結果我主卡不能取消也不能結帳，硬要到櫃檯也換成黑鑽卡以後才能結帳」、「也是遇到一樣的情況，去服務台反映，還推說是我自己升等的，我反問他如果是我升等的，那麼為什麼我到現在都沒有領取黑卡的紀錄，他就惦惦了」。

還有網友指出，副卡想要取消，需主卡人提出申請，「重點是取消時，副卡無取消權，需要主卡出面才能取消；所以副卡有升等黑鑽卡權，卻無取消權利」、「如果要取消黑卡，要正卡本人去才能取消，副卡不能取消」。

關於好市多卡費部分，一般會員卡為1350元／年，黑鑽卡年費為3000元／年。

對此，好市多回應，若會員卡由家庭卡做升等，賣場應向主卡人聯繫通知，並取得同意後才可以協助家庭卡升等動作。

好市多也強調，此案件應為作業流程上的疏失，我們會加強檢視，並訓練員工了解相關會員規章及權益，同時誠摯歡迎會員蒞臨賣場或致電客服中心，我們將全力協助並為會員解答。

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