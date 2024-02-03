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美軍採「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

▲▼敘利亞國營媒體證實，美軍發動報復性空襲。（圖／翻攝自敘利亞媒體）

▲敘利亞國營媒體證實，美軍發動報復性空襲。（圖／翻攝自敘利亞媒體）

記者羅翊宬／編譯

美軍駐約旦「22號塔」（Tower 22）基地於1月28日慘遭伊朗所支持的伊拉克「真主黨旅」發動無人機襲擊，導致3名美軍死亡、40多人受傷。為此，美軍中央司令部稍早發表聲明承認，已針對聖城軍的85個目標發動報復性襲擊。敘利亞官媒證實，已有13名親伊朗戰士死亡。

美軍中央司令部於當地時間2日在社群媒體X（前稱推特）上發表聲明，「已於美東時間下午4時，在伊拉克與敘利亞，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城軍與其相關民兵部隊發動空襲。」

美軍中央司令部表示，「美軍動員從美國本土飛來的長程轟炸機與多架航空飛機，攻擊85個以上的目標。此次空襲使用了125個以上的精密武器。至於此次慘遭空襲的設施，包括作戰指揮管制中心、情報中心、飛彈與火箭和無人機保管倉庫、物流與軍需供應鏈設施等。」

根據《路透社》，針對美軍中央司令部所發表的聲明，敘利亞國營媒體也證實，美軍針對續利亞、伊拉克邊境以及敘利亞沙漠地區等多處發動空襲，引發多起傷亡。

俄媒《塔斯社》則指出，敘利亞當地媒體證實，此次美軍針對敘利亞與伊拉克邊境等11處以上地點發動空襲。《法新社》則引用敘利亞人權觀察組織（SOHR）的消息，指出此次美軍空襲造成親伊朗戰士至少13人死亡。

針對此次報復性空襲，美國總統拜登也於當地時間2日透過聲明表示，「（此次報復空襲）將會在我們所選擇的時間和地點持續進行。今天，我們的反擊已經開始了。雖然美國並不希望在中東或是世界任何一處爆發武力衝突，但應該要告訴企圖傷害我們的敵人：只要傷害美國人，那麼我們就會反擊。」

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