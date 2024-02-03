　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

▲▼美國喬治亞州一名醫師竟然企圖透過加密貨幣交易，委託殺手殺害未婚妻。（圖／CFP）

▲美國喬治亞州一名醫師竟然企圖透過加密貨幣交易，委託殺手殺害未婚妻。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國喬治亞州驚傳一起駭人聽聞的預謀殺人事件！一名單親媽媽透露，直到她因腳踝扭傷在醫院療養，才從美國FBI探員得知未婚夫企圖在暗網上買兇的消息。原來，夫妻倆因酗酒等問題爭吵，身為醫師的未婚夫竟然透過暗網多次轉匯加密貨幣，要求殺手將命案佈置成不會被懷疑的意外。

根據美媒《紐約郵報》，住在美國喬治亞州的37歲單親媽媽唐雅（Tonya），2022年5月在子女們的校園活動時扭傷腳踝、骨折住院，然而醫院護士卻將她從床邊拉出，在醫院的教堂裡和聯邦調查局（FBI）探員們會面，進而得知52歲未婚夫詹姆斯（James Wan）想要謀害她的消息。

唐雅的未婚夫詹姆斯長年酗酒，兩人因此傳出嫌隙。對此，FBI探員們給唐雅看了她未婚夫詹姆斯在暗網上寫的訊息，訊息裡包含唐雅的照片、車牌號碼，向殺手們指示應當殺害的對象。

FBI探員向唐雅表示，「妳是受害者，我要告訴你，我們正在追捕一個嫌疑人，而他就在妳的病房裡。我只是想讓妳有心理準備。我們有責任提醒妳，錢已經被找到了，這就是我們來這裡的原因。」

詹姆斯透過暗網向殺手們委託殺害自己的未婚妻唐雅時表示，希望這起殺人案可以被佈置得像是一場「意外」。一名公民在看到暗網內容後，便向FBI舉報，進而讓FBI揭露這起陰謀。

司法當局指出，詹姆斯將價值8000美元（近新台幣24.5萬元）的比特幣匯給雇傭殺手市場，作為50%的頭期款；然而，他卻誤將款項匯給錯誤的加密貨幣錢包，也因此2天後才終於將8000美元比特幣匯給殺手。

當殺手問起希望謀殺案該怎麼進行時，是希望看起來像意外、還是像正常的槍擊，詹姆斯竟然冷血回答，「希望能夠看起像事故」。

2022年4月29日，詹姆斯又從一個託管帳戶電匯8000美元給殺手，還詢問「（這項）工作預計能多快完成？」、「有什麼辦法能夠讓我知道工作進展？」

幾周後，詹姆斯又將1200美元匯到代管帳戶。

唐雅接受採訪時心碎表示，「最讓我感到震驚的是，他在動手之前從未告訴他們，必須得確保我們的女兒不在車上。我們的女兒會被綁在車上，看著她的媽媽流血而死。」

唐雅透露，她和未婚夫詹姆斯是工作時在密西西比州的度假勝地認識的，2016年她離開密西西比州、前往喬治亞州和詹姆斯住在一起，「我很尷尬，我之前放棄了我整個生活，和他一起搬到這裡。」

唐雅表示，其實這已並非未婚夫詹姆斯第一次企圖殺害她。早從先前，她強迫詹姆斯離開北卡羅萊納州一間賭場後，詹姆斯憤怒將他倆的車撞進藍嶺山脈，搶在汽車爆炸之前，她成功將詹姆斯拉了出來。

唐雅向媒體指控，儘管詹姆斯曾經戒酒一年，但如今卻又故態復萌，因為嗜酒等問題引發一系列爭吵，「儘管警察出現在他家門口好幾次，但卻礙於他醫師的身分而不敢靠近。」

報導指出，詹姆斯才於上周因此被判處7年多有期徒刑，此前他於去年10月認罪，坦承曾參與計畫殺害未婚妻的陰謀。

ET快訊
快訊／黃國昌爆他「黃蔡配」喬院長　林佳龍回應了
藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信
史上壽命最短陸劇！　突開播不到2hrs下架
美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳
《木曜4》阿部瑪利亞突宣布「運動會」來了！結果超掉漆
限定2天！台灣虎航機票下殺799元起
林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「環保少女」獲判無罪！法院外開心大笑　肉身抗議被控違反秩序

地鐵書峴站隨機殺人2死12傷　23歲兇嫌一審遭判「無期徒刑」

羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

白宮：美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚精準導引彈藥

單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

傘兵綵排「空中急墜」！兩人降落傘糾纏　驚悚影片曝

北韓證實昨試射巡弋飛彈　展現「如何弱化」美韓防禦

美軍採「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

「環保少女」獲判無罪！法院外開心大笑　肉身抗議被控違反秩序

地鐵書峴站隨機殺人2死12傷　23歲兇嫌一審遭判「無期徒刑」

羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

白宮：美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚精準導引彈藥

單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

傘兵綵排「空中急墜」！兩人降落傘糾纏　驚悚影片曝

北韓證實昨試射巡弋飛彈　展現「如何弱化」美韓防禦

美軍採「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

屏東九如男騎單車外出...路倒鄰鄉　里港警機警發現助返家

張惠妹嗨飆《三天三夜》掀暴動！　尾牙加碼曝光「5月超狂喜訊」

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

罔腰罕揭「婆媳關係」！　認躲房間喝酒：這兩天我活得膽戰心驚

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

「李老闆直播」尾牙狂撒800萬獎金！　任賢齊、謝金燕熱唱嗨翻全場

李多慧想在台買房「北中南各1間」！　來台9月狂接12代言

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

羽田撞機　海保機長認誤解「No.1」指令

美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚彈藥

WHO：2050年全球新發癌症病例恐增77%　肥胖空污等4因素影響

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

婚禮一直被喵喵叫打斷　新娘收養霸道貓主子

傘兵綵排「空中急墜」　驚悚影片曝

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

3500隻猴子搶劫路人　攤商倒閉居民搬走

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

她住院遭FBI攔下　得知未婚夫「暗網買兇」

男孩用紙做出Game Boy　嗨玩瑪利歐

更多熱門

相關新聞

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

美軍駐約旦「22號塔」（Tower 22）基地於1月28日慘遭伊朗所支持的伊拉克「真主黨旅」發動無人機襲擊，導致3名美軍死亡、40多人受傷。為此，美軍中央司令部稍早發表聲明承認，已針對聖城軍的85個目標發動報復性襲擊。敘利亞官媒證實，已有13名親伊朗戰士死亡。

千億級債券ETF再+1　國泰00687B每日成交逾5萬張

千億級債券ETF再+1　國泰00687B每日成交逾5萬張

男孩抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是通緝犯

男孩抓青蛙撈到人骨　 DNA一驗是通緝犯

美CIA最大機密外洩案　前雇員重判40年

美CIA最大機密外洩案　前雇員重判40年

機場電動走道吃人　男機師左腳被吞畫面曝光

機場電動走道吃人　男機師左腳被吞畫面曝光

關鍵字：

北美要聞美國喬治亞州未婚夫比特幣買兇殺妻

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

陸已婚女高官包養小鮮肉！狂傳裸照色誘

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面