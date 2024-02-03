單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

▲美國喬治亞州一名醫師竟然企圖透過加密貨幣交易，委託殺手殺害未婚妻。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國喬治亞州驚傳一起駭人聽聞的預謀殺人事件！一名單親媽媽透露，直到她因腳踝扭傷在醫院療養，才從美國FBI探員得知未婚夫企圖在暗網上買兇的消息。原來，夫妻倆因酗酒等問題爭吵，身為醫師的未婚夫竟然透過暗網多次轉匯加密貨幣，要求殺手將命案佈置成不會被懷疑的意外。

根據美媒《紐約郵報》，住在美國喬治亞州的37歲單親媽媽唐雅（Tonya），2022年5月在子女們的校園活動時扭傷腳踝、骨折住院，然而醫院護士卻將她從床邊拉出，在醫院的教堂裡和聯邦調查局（FBI）探員們會面，進而得知52歲未婚夫詹姆斯（James Wan）想要謀害她的消息。

唐雅的未婚夫詹姆斯長年酗酒，兩人因此傳出嫌隙。對此，FBI探員們給唐雅看了她未婚夫詹姆斯在暗網上寫的訊息，訊息裡包含唐雅的照片、車牌號碼，向殺手們指示應當殺害的對象。

FBI探員向唐雅表示，「妳是受害者，我要告訴你，我們正在追捕一個嫌疑人，而他就在妳的病房裡。我只是想讓妳有心理準備。我們有責任提醒妳，錢已經被找到了，這就是我們來這裡的原因。」

詹姆斯透過暗網向殺手們委託殺害自己的未婚妻唐雅時表示，希望這起殺人案可以被佈置得像是一場「意外」。一名公民在看到暗網內容後，便向FBI舉報，進而讓FBI揭露這起陰謀。

司法當局指出，詹姆斯將價值8000美元（近新台幣24.5萬元）的比特幣匯給雇傭殺手市場，作為50%的頭期款；然而，他卻誤將款項匯給錯誤的加密貨幣錢包，也因此2天後才終於將8000美元比特幣匯給殺手。

當殺手問起希望謀殺案該怎麼進行時，是希望看起來像意外、還是像正常的槍擊，詹姆斯竟然冷血回答，「希望能夠看起像事故」。

2022年4月29日，詹姆斯又從一個託管帳戶電匯8000美元給殺手，還詢問「（這項）工作預計能多快完成？」、「有什麼辦法能夠讓我知道工作進展？」

幾周後，詹姆斯又將1200美元匯到代管帳戶。

唐雅接受採訪時心碎表示，「最讓我感到震驚的是，他在動手之前從未告訴他們，必須得確保我們的女兒不在車上。我們的女兒會被綁在車上，看著她的媽媽流血而死。」

唐雅透露，她和未婚夫詹姆斯是工作時在密西西比州的度假勝地認識的，2016年她離開密西西比州、前往喬治亞州和詹姆斯住在一起，「我很尷尬，我之前放棄了我整個生活，和他一起搬到這裡。」

唐雅表示，其實這已並非未婚夫詹姆斯第一次企圖殺害她。早從先前，她強迫詹姆斯離開北卡羅萊納州一間賭場後，詹姆斯憤怒將他倆的車撞進藍嶺山脈，搶在汽車爆炸之前，她成功將詹姆斯拉了出來。

唐雅向媒體指控，儘管詹姆斯曾經戒酒一年，但如今卻又故態復萌，因為嗜酒等問題引發一系列爭吵，「儘管警察出現在他家門口好幾次，但卻礙於他醫師的身分而不敢靠近。」

報導指出，詹姆斯才於上周因此被判處7年多有期徒刑，此前他於去年10月認罪，坦承曾參與計畫殺害未婚妻的陰謀。