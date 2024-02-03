強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

▲周日到下周一鋒面通過，將有強對流，西半部不排除有局部較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天周日(4日)入夜到下周一將有鋒面通過，中部以北、東半部將有降雨，西半部有陣雨，不排除有較大雨勢，半個台灣溼答答；下周三受華南雲雨和冷氣團夾擊影響，全台急凍濕冷，除夕低溫下探10度。

今天(3日)台灣受東北風影響，北台灣屬偏涼天氣，迎風面地區北台灣雲量偏多，中南部雲量偏多，清晨到上午有局部霧或低雲，上午太陽照散後消散，其他各地多雲到晴。

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未來一周天氣，中央氣象署預報員陳姵安說明，昨晚到今天東北季風影響，持續到周六，周日晚上北部海面有鋒面接近，周日深夜到下周一清晨通過台灣，會帶來局部較大雨勢；下周一後面還有東北季風影響，鋒面通過會水氣轉乾，東北季風會影響到後期甚至到除夕。

下周三華南滯留鋒面形成，陳姵安指出，台灣附近水氣偏多，要留意華南鋒面水氣受中層或高層風向帶往台灣，下周三到下周五為偏濕冷天氣。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨分布區域方面，陳姵安進一步說明，今明兩天桃園以北、東半部等迎風面地區有局部降雨，明天入夜到下周一清晨鋒面通過，西半部有陣雨，不排除有較大雨勢，由於鋒面附近不穩定高，水氣多，可能產生強對流，海面上會產生較多點雷，有可能發生春雷；金門、馬祖本周都是降雨型態，鋒面通過下，可能有局部較大雨勢或打雷發生。

陳姵安表示，下周二仍受東北季風影響，北部、東半部、中部山區也有降雨天氣；下周三到下周五受華南雲雨影響，全台有降雨機率。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度趨勢，下周一開始受東北季風影響，北台灣首先降到20度以下，北台灣轉涼；下周三之後有大陸冷氣團影響，溫度持續下探，下周四小年夜、下周五除夕持續低溫，尤其下周三後華南雲雨區影響，各地濕冷，除夕台北預測低溫13度，富貴角一帶低溫會到10度，台中以北、宜蘭近山區會有11到12度低溫。

氣象署也提醒，下周一前西半部、馬祖、金門易有局部霧或低雲。