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極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲冷氣團下周三報到，預計冷到初四。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波變天，明天(4日)入夜到下周一鋒面通過，後續東北季風接力，半個台灣有雨，局部地區有較大雨勢；下周三冷氣團及華南雲雨雙襲，除夕前全台各地都有局部短暫雨，冷空氣後期有機會挑戰強烈冷氣團，預估要冷到初四，其中除夕和初一最凍，局部地區低溫跌破10度。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風減弱，白天北部氣溫回升，東半部、恆春半島有局部短暫雨，今天下午中層水氣移入將影響到明天，南部山區明也有局部短暫雨，南部平地有零星雨或雲量偏多。

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明天晚上鋒面接近，陳姵安表示，周日入夜西半部地區轉為局部短暫陣雨；鋒面預計明晚到下周一清晨通過台灣，局部地區有較大雨勢，下周一基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

緊接著水氣減少，下周二北部、東半部有局部短暫雨，屬東北季風迎風面降雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

陳姵安指出，下周三開始，大陸冷氣團逐漸南下，北台灣轉冷，其他地方氣溫也逐日下降，下周三到下周五除夕都會受到華南雲雨東移影響，各地都有局部短暫雨，北台灣降雨較持續，下周六初一水氣明顯轉乾。

下周三大陸冷氣團強襲，預計要到初四(13日)才會減弱，預報上來看，強度有機會到強烈大陸冷氣團，不過後期預報仍有不確定性。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

陳姵安說明，受冷氣團影響，下周四小年夜到下周六初一清晨整天偏冷，台北高溫15度，低溫13度，其中除夕和初一清晨最冷，台中以北、宜蘭近山區低溫可到11度到12度，新北石門、金山還有10度左右的低溫，有機會跌破10度，離島金門等也有10度以下低溫機會。

未來兩波降溫也有機會追雪，陳姵安表示，第一波鋒面溫度還沒有很低，下周一台中以北3500公尺以上高山有機會降雪，譬如台中大雪山；第二波冷氣團南下，下周三到下周五除夕大範圍降雨，各地3500公尺以上高山降雪機率高。

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