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萬丹大排支流染紅！屏東環保局追4天終逮食品廠　最高開罰3百萬

▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉萬丹大排支流遭污染，環保局日以繼夜追查4日，終今(3)日查獲食品製造廠排放紅褐色血水進入萬丹大排支流，染紅河川水體，環保局依違反水污染防治法第30條告發，最高處新臺幣300萬元罰鍰並要求立即改善。

▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

民眾陳情萬丹大排支流染紅水污染一案，環保局高度重視，自1月31日展開稽查行動，立即派員趕抵萬丹大排現場確有不明紅褐色水排入，水面還摻雜乳白色泡沫油脂，路人看了怵目驚心。

▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲環保局萬丹大排查汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝）

稽查員隨即穿著雨鞋涉水採集水樣檢測，經現場檢測pH為中性，並查明涵洞水體方向往上追查可疑污染來源，稽查員沿路掀開排水水溝蓋檢視，過程遭遇水溝蓋封死和釐清污染源廢水匯入問題，曠日持久增加了稽查困難度，出動切割重機具排除，循線逐一清查上游工廠排水水色泡沫，終於在今查獲隱身於萬丹一家食品加工廠排放未經處理含油脂泡沫血水，染紅萬丹大排支流河川水體。

環保局表示，由於該食品廠位置隱蔽且每週僅運作3天，運作時工廠大門深鎖從外不易看出，廢水排放時間不規律，以致增加稽查難度。有賴稽查人員掌握蒐證黃金時機，工廠廢水排出的瞬間，潛入狹窄的涵洞口蒐證，發揮柯南精神、抽絲剝繭，待工廠運作開門瞬間一湧而上，終於揪出污染源，阻斷廢水持續染紅河川。

環保局指出，這家食品廠因年貨需求增加產量，廢水產生量暴增，廢水未經妥善收集處理從廠外排水溝一路流至萬丹大排支流，污染河川，環保局依違反水污染防治法第30條告發，並命業者現場立即停止排放並派員清理。

環保局提醒，春節即將到來，該局將針對這高污染潛勢區域重點稽查，呼籲年前生意興隆趕工同時，善盡管理責任，產生的廢（污）水均應妥善收集處理，共同守護河川水體品質。

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