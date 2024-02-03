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原民智慧融合數位科技！　石梯坪「白羽岸」地景再獲設計大獎

▲▼「白羽岸」將原住民傳統建築智慧融入當代科技中，呈現充滿藝術感與文化深度的地景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「白羽岸」將原住民傳統建築智慧融入當代科技中，呈現充滿藝術感與文化深度的地景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣再創佳績！位於花蓮縣豐濱鄉石梯坪風景區的「白羽岸pahanhannan」地景藝術作品繼美國建築大師獎後，近日再次斬獲金點設計獎（Golden Pin Design Award）空間設計類肯定，為花蓮縣政府致力推動原民當代生活美學劃下新的篇章。

「金點設計獎」致力於肯定創新設計產品與作品，成為華人設計產業的發言平台。白羽岸作為空間設計領域的代表，於此次金點設計獎中脫穎而出，獲得空間設計類的設計標章，再度展現其獨特的設計價值。

花蓮縣政府原住民行政處攜手森深試務所、ROSOart，以及當地知名原住民藝術家伊祐・安查，共同進行整合規劃，將傳統建築智慧融入當代科技中，呈現出這座充滿藝術感與文化深度的地景。

▲▼「白羽岸」將原住民傳統建築智慧融入當代科技中，呈現充滿藝術感與文化深度的地景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，此地景作品以阿美族語中的「pahanhannan」為名，意指「調整呼吸之地」，主體靈感來自傳統家屋的延伸設施「Taluan」，強調提供原住民在生活和工作之餘，短暫停歇、調整狀態、討論事項、分食共享的功能性。透過數位科技的計算，這座地景作品以「在生活中可以被使用的公共藝術」為核心創作理念，融合了現代科技和傳統智慧。

▲▼「白羽岸」將原住民傳統建築智慧融入當代科技中，呈現充滿藝術感與文化深度的地景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「白羽岸」獲得空間設計類的設計標章，展現其獨特的設計價值。

過去推動本計畫的縣府參議，也是前原住民行政處處長的陳建村參議談到，這是對原民開展在地美學的肯定，結合數位科技與傳統智慧的表現形式，將會是未來推動原民產業的新篇章，這次得獎能喚起更多對原住民文化的關注，激發更多融合創作。

▲▼「白羽岸」將原住民傳統建築智慧融入當代科技中，呈現充滿藝術感與文化深度的地景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

兼任原民處副處長的藝術文化科科長徐采瑤則表示，白羽岸的金點設計獎獲得實屬可喜，不僅是建築創作的成就，更是對原住民文化美感的尊重。原民美感在於文化，這次獲獎體現對於多元文化的兼容並蓄，尊重包容，符合SDGs聯合國永續指標十一永續城鄉，為可持續發展目標注入新的動力。

白羽岸代表花蓮在原住民美學產業的傑出表現，白羽岸地景作品不僅是一次對傳統的突破，更是將原住民智慧與文化帶向國際的典範，成為地方的驕傲，更為華人設計產業新增璀璨明珠。

得獎訊息：https://www.goldenpin.org.tw/zh-TW/winners/1291

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