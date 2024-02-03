高雄男駕車外出多日未歸家屬求助　潮州警6hrs找到人

▲潮州警分局中山路派出所員警找到洪男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市洪姓男子駕駛自小客車外出未歸，太太很擔心向警方報案協尋，屏東縣潮州警分局比照重大刑案模式作法，經6個多小時地毯式搜找，終於找到他，告知其家人狀況，讓家屬相當感激。



潮州警分局中山路派出所於2月1日16時30分許，接獲民眾報案，指其配偶洪姓男子於日前自高雄市駕駛自小客車外出未歸，多日無消息，擔心他安全。

中山路派出所員警接獲訊息後，派遣巡邏員警至其科技定位位置潮州鎮信義路(潮州火車站)附近搜尋，均未發現其行蹤，再到火車站附近旅宿業查訪，發現他日前有在旅社投宿，並留有投宿資料，持續在火車站及附近旅宿查訪協尋。



當(1)日晚間22時45分再次科技定位，發現洪男位置在潮州鎮中山路上，立即指派專人警員陳冠霖、實習警員吳俊毅及巡邏網警員劉昆鑫及劉晏均在該處周遭展開地毯式搜索，經40分鐘找尋，在潮州鎮蓬榮街路旁發現失蹤人口洪男所駕駛之自小客車及洪男，警方隨即協助將洪男載返派出所撤尋，並通知其家屬及告知尋獲情形，家屬對警方之協助深表感謝。



潮州分局長林明波表示，113年「加強重要節日安全維護工作」期間，「民眾安心」為三大工作主軸之一，該分局對於緊急協尋失蹤人口案件，將比照重大刑案管制及偵處並積極協尋；也向民眾呼籲員警積極協助民眾團圓，展現溫馨助人的正面形象，若民眾有需要請撥打110報案專線求助，警方將成為民眾最堅實的後盾，期盼在「加強重要節日安全維護工作」期間能更迅速協助失蹤人口返家團圓，溫馨過好年。