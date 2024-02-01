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屏東潮州警轄區10肇事路段出爐　未依規定讓車居首位

▲潮州光春圓環 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州光春圓環事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州分局為降低轄區交通事故，保障民眾用路安全，利用大數據分析，找出轄內十大易肇事路段(口)之熱時、熱點及主要肇因，除加強取重點締違規外，並利用社區集會場合進行交通安全宣導，以提升行車安全，減少事故發生。

▲潮州光春圓環 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州光春圓環 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州分局統計轄區內，去(2023)年十大易肇事路段，前三名為潮州鎮介壽、長春路口(光春圓環)發生事故17件最多，潮州鎮延平、長興路口(建基圓環)發生14件次之；潮州鎮永德路、興隆路口及和順街、延平路口各發生13件並列第三；另外近期於潮州鎮台一線路段發生2起因超速引起的嚴重交通事故，警方將對該路段加強取締超速，呼籲駕駛人行經這些路段或路口務必提高注意、小心駕駛。

▲潮州光春圓環 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方分析事故肇事因素依序是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，主要事故時段為18至20時、6至8時及16至18時，多為民眾上下班通勤時間，呼籲所有用路人行經路口時應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

潮州分局長林明波表示，為有效降低交通事故發生，將陸續邀集各路權主管單位共同會勘10大易肇事路段，提出交通工程改善措施，除針對這些路口提升執法取締強度，也因應轄區特性製作交通事故案例影片，希望能加深民眾印象，共同營造友善安全的交通環境。

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