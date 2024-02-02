高雄嬤東港東隆宮參拜「想陪王爺拒回家」　東港警1招讓她乖乖上車

▲東港分局東濱派出所巡佐王天佑、警員王弘毅勸阿嬤順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

86歲周姓阿嬤被女兒載到東港鎮參拜東隆宮府千歲後，坐在廟前椅子不想回家，向女兒表示要陪王爺，從早上坐到隔天凌晨，東港警分局巡邏發現主動關心詢問，隨後她女兒前來說明原因，警方一再勸說，並以要用巡邏車載她回家，阿嬤才坐上女兒的車返家，其女兒對警方協助，一再道謝。

東港分局東濱派出所巡佐王天佑、警員王弘毅等2員，2月1日凌晨執行巡邏勤務，行經東港東隆宮時，發現86歲周姓阿嬤夜深人靜身著單薄衣服獨自坐在廟前椅子上，警方深怕她受寒，立即上前關心。

這時一名女子向前走來，自稱是老婦人的女兒，並向員警表示86歲母親患有中度失智，今日從高雄說要來東隆宮拜拜，參拜完卻遲遲不願離去，其費盡心思勸導媽媽回家，媽媽還是坐在廟前椅子上直到深夜。警方了解詳情後，巡佐王天佑努力勸阿嬤回家，並以不然要用巡邏車載她回家，她覺得不好意思，終於願意與女兒回家，其女兒由衷感謝員警的耐心及細心。

東港警分局表示，警察身為人民保母，維護民眾生命安全負有重大責任，發揮同理心為民服務，提供適切關懷、協助與照顧，同時也呼籲家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可及時聯繫協助返家。如家中有老年人不幸走失，可立即撥打110請求警方到場協助。