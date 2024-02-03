媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

▲有名婆婆透露，在得知媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，都會要求她可以把兒子的名字也加進去。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

嫁進婆家後，不少媳婦都會遇到難以回答的要求。有名婆婆於近日透露，她在得知媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，都會跟她說「可以把兒子的名字也加進去」，但媳婦的反應都讓她十分失望。

原PO於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，在知道媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，自己好幾次都跟媳婦說都是夫妻一場，所以可以把兒子的名字也加進去，豈料媳婦聽完總是笑而不答。對此，原PO則在文中留下失望表情符號。

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此文一出，便引起熱議，大批網友紛紛反嗆，「夫妻一場你們分財產時有要分媳婦嗎？為什麼總想著要不勞而獲」、「妳家房子也加媳婦名字呀」、「臉皮厚的捏」、「笑而不答是給妳的體面，不過妳還真是厚臉皮」、「妳的房子財產也願意加媳婦名下嗎？你好不要臉，臉皮是水泥牆啊！」、「妳也可以送他們一套房子，不要輸給親家啊！」、「笑而不答算客氣了，您試著多講幾次，您兒子很快就回家陪您了」、「嫁給你兒，房子是娘家給的嫁妝！憑啥加你兒子名字！你是有出錢膩！媳婦脾氣好笑笑回應你！遇到凶的就不是這樣啦」。

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