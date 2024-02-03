　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

▲有名婆婆透露，在得知媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，都會要求她可以把兒子的名字也加進去。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

嫁進婆家後，不少媳婦都會遇到難以回答的要求。有名婆婆於近日透露，她在得知媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，都會跟她說「可以把兒子的名字也加進去」，但媳婦的反應都讓她十分失望。

原PO於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，在知道媳婦娘家在婚前送了間房子給她後，自己好幾次都跟媳婦說都是夫妻一場，所以可以把兒子的名字也加進去，豈料媳婦聽完總是笑而不答。對此，原PO則在文中留下失望表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此文一出，便引起熱議，大批網友紛紛反嗆，「夫妻一場你們分財產時有要分媳婦嗎？為什麼總想著要不勞而獲」、「妳家房子也加媳婦名字呀」、「臉皮厚的捏」、「笑而不答是給妳的體面，不過妳還真是厚臉皮」、「妳的房子財產也願意加媳婦名下嗎？你好不要臉，臉皮是水泥牆啊！」、「妳也可以送他們一套房子，不要輸給親家啊！」、「笑而不答算客氣了，您試著多講幾次，您兒子很快就回家陪您了」、「嫁給你兒，房子是娘家給的嫁妝！憑啥加你兒子名字！你是有出錢膩！媳婦脾氣好笑笑回應你！遇到凶的就不是這樣啦」。

延伸閱讀
小三上門打正宮叫囂…湖南女跳樓身亡　男友全程旁邊「判賠5萬」
她「副駕被搶走」崩潰！廁所用衝的　小姑嘲笑「褲子溼一塊」：一定沒擦
公公準備再婚嫩妹…3婚單親媽帶3孩「準婆婆架勢」指使她　人妻：才大我2歲

ET快訊
快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨
預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包
快訊／台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　豬隻檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

預言「游錫堃，勝」翻車…慘遭洗版　命理老師：有算到陳昭姿出包

用「時間管理」來計劃常失敗？他顛覆「效率」：不是把行程排滿

二寶爸家中「塞滿咳嗽藥水」　過來人一看秒懂：還在增加

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

預言「游錫堃，勝」翻車…慘遭洗版　命理老師：有算到陳昭姿出包

用「時間管理」來計劃常失敗？他顛覆「效率」：不是把行程排滿

二寶爸家中「塞滿咳嗽藥水」　過來人一看秒懂：還在增加

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

快訊／台中派出所所長寢室中彈亡！妻子聽死訊到警局製作筆錄

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

實況主稱「禁愛令」要100萬贖身！遭乾爹跨海告詐欺　法官判她無罪

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

生活熱門新聞

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

即／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

二寶爸家中塞滿咳嗽藥水　過來人一看秒懂

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

台糖豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測全陰性

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

Disney+再祭狠招！將擴大制裁共用帳號　

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

4生肖「財神附身」！

12星座「春節運勢」一次看！雙子有偏財

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

農曆新年即將到來，雖然可以和家人相聚，不過卻也是許多媳婦的惡夢。一名網友指出，5個姑姑每年都會從初二待到初四晚上，所以媽媽都不能回娘家，還要辦兩桌、自己花菜錢，讓他很心疼。

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！

別再幫老公買花內褲　醫：太花害健康

別再幫老公買花內褲　醫：太花害健康

岳母免費幫顧孩！他出1千「我們AA」

岳母免費幫顧孩！他出1千「我們AA」

關鍵字：

周刊王媳婦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中所長派出所疑持槍自轟亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

錦鯉越獄變烤魚　放回水缸奇蹟發生

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面