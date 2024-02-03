媽媽免費幫顧孩！外出用餐老公出1千「我們一向AA」　她秒心寒

▲人妻透露，一家四口加上媽媽共5人用餐花了2千元，但老公只拿1千付錢，還說「自己的媽媽要自己出錢，況且我們一向AA。」（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

夫妻或是情侶間的金錢問題，常是爭吵的導火線。有名人妻透露，近日一家四口加上媽媽共5人去吃到飽餐廳用餐，一共花了2千元，豈料老公只拿1千給她，說「自己的媽媽要自己出錢，況且我們一向AA。」對此，原PO忍無可忍，直言以後婆家的事情一概與她無關，「AA喔！！我說到做到。」

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，爸爸已經往生，而媽媽平常都會免費幫她帶2個孩子，近日她提議帶媽媽一起去吃飯，於是當天一家四口加媽媽共5人，一起去吃平價吃到飽餐廳，花了2千元。

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豈料，令原PO傻眼的是，老公竟只拿1千出來，還跟她說「自己的媽媽要自己出錢，況且我們一向AA。」對此，她瞬間炸鍋，怒言「很好，我記下了，要分這麼清楚也可以，婆家的事情一概與我無關，AA喔！！我說到做到。」

此文一出，大批網友都看不下去，留言表示「小孩的姓怎麼不AA」、「用AA名義行佔便宜之實，連佔便宜都不敢直說這男的蠻孬的。」、「那顧小孩子的費用也要跟他A一下。」、「請媽媽顧孩子按照市價收費，然後叫他AA。」、「以後跟他媽的家人吃飯，記得算人頭當分母哟！才2000也要AA」、「顧小孩都沒拿錢還AA，記得說我媽很生氣，顧小孩的錢之前就算了，以後請你每個月付一半。」

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