不要再幫老公買「花內褲」　醫師警告：太花容易有害健康

▲挑選男性內褲的三大重點，不要太花否則恐影響健康。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

不少台灣人男生都喜歡穿著寬鬆內褲，甚至圖案花俏，泌尿科醫師戴定恩就警告，一件好的內褲穿起來不僅要舒適，還要能守護男性生殖器的健康，若太過花俏容易有害健康，他也分享3個選對內在美的重點，不管是自己買還是幫老公、男友買，都能越穿越幸福。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專表示，有三個挑男性內褲的訣竅，只要掌握就可以挑選到適合自己並健康的內在美。

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包含版型不可以太鬆或太緊，不管是三角褲、四角褲，在版型上都建議多選擇符合身材的內褲，除了不方便行動外，也可能有不易散熱的問題，讓人坐立不安。

棉質是大家在選擇貼身衣物中，最常選擇的材質，主要是透氣、舒適程度有關。不過純棉的材質偶爾會有排汗不佳的問題產生，容易導致悶熱長疹子，建議若是喜歡運動、多汗的男性，可以為他選擇排汗性強的尼龍、縲縈的材質。

除了品味問題之外，戴醫師會建議多選擇素色會比花內褲來得健康。因為衣物上多有染劑殘留，這些染劑裡都會留有塑化劑，對小兄弟相當有危害，因此建議花色越簡單越安心。

▲素色內褲被認為是最安全的。（示意圖／翻攝自pexels）



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