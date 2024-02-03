林口長庚榮獲國家生醫品質獎金銀大獎　臨床治療與照護成果卓越

▲行政院陳建仁院長（左）頒發醫院特色醫療組金獎予林口長庚醫院耳鼻喉部喉科暨睡眠外科團隊。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院陳建宗院長2日表示，素有「台灣生醫界奧斯卡」美譽的第26屆國家生技醫療品質獎日前舉行，該院此次榮獲1金獎、1銀獎及5標章的高度肯定，迄今累積榮獲31座獎項；又，2023年以「睡眠呼吸中止症」和「早產兒視網膜病變治療」分別獲特色醫療組金獎、銀獎殊榮，臨床治療與照護成果卓越，成功將台灣經驗分享至國際。

陳建宗院長表示，其中，睡眠呼吸中止症是一項高盛行率的疾病，估計在台灣有症狀且需要治療的病人約有80-100萬人，因長期夜間缺氧與睡眠片斷，恐造成全身多重器官及系統的傷害與合併症，導致社會整體生產力下降與醫療成本增加。

首要的治療方式是使用陽壓呼吸器，惟長期使用的維持率不高；傳統咽內手術以切除軟組織來擴大氣道，但是此方法衍生併發症多且療效不佳。林口長庚醫院耳鼻喉部喉科暨睡眠外科團隊啟發於中醫「辨相論治」與經驗法則「依料而理」，於咽內手術治療模式上提出「組織特異性功能重建」，發展多種創新手術，透過更加符合解剖與生理構造的手術方式，提供個人化的精準醫療服務。

▲林口長庚團隊榮獲SNQ金銀大獎肯定。（圖／林口長庚提供）

不僅大幅提高安全性，也顯著提高手術成功率。接受咽內手術治療睡眠呼吸中止症之病人，術後併發症發生率低於2%，手術成功率高達80%，病人回饋高滿意度比例達93.4%。

林口長庚醫療團隊在服務和技術上追求持續創新，改變了多項睡眠醫學的觀念，並將新觀念引入治療策略，不僅改善了睡眠呼吸中止症的手術治療方式，研究成果亦十分卓越，已累積發表超過200篇國際期刊論文，參與5本睡眠醫學教科書章節的撰寫，作為睡眠外科手術訓練的搖籃與培育中心，已訓練36位國內醫師與46位國外醫師，受到國內外睡眠外科的高度肯定。

在睡眠呼吸中止症手術的演化歷程裡，團隊從傳統中創新，在不完全仰賴尖端科技、不需龐大醫療費用、不須長期矯正復健下，全方位咽內手術不只顯著提高安全性與成功率，更進一步拓展手術的適用範圍與年齡層，將睡眠外科手術運用於改善兒童注意力不集中與過動，治療成人病態性肥胖、新陳代謝與心臟血管問題，降低長者罹患阿茲海默症的機率，藉此重新詮釋睡眠外科的角色，讓咽內手術不只是氣道手術，更是一種預防醫學與全人醫療。