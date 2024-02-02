　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

消費登錄金額40億元！2023桃園購物節壓軸大獎得主出爐「價值千萬多樣好禮」過好年

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲桃園市政府於今日(1日)舉辦2023桃園購物節壓軸開獎。

消費中心／綜合報導

「2023桃園購物節」在眾多消費者熱情參與下，累積消費登錄發票192萬張以上，活動消費登錄總金額新台幣40億元。桃園市政府也在今日(1日)舉辦2023桃園購物節壓軸開獎，抽出「桃園好棧專屬加碼抽」、「百倍奉還抽」及「壓軸抽」等大獎幸運得主，共計超過三百多名消費者幸運獲獎，壓軸開獎總計送出市值千萬以上的多樣獎項，讓幸運兒們開心過新年。

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

經濟發展局張局長誠表示，感謝桃園在地各商圈、賣場、百貨、連鎖業者及店家共襄盛舉，此次桃園市許多店家也加入特約店家行列，提出專屬優惠共同行銷，吸引民眾在桃園消費觀光；「2023桃園購物節」活動為特約店家規劃2倍抽獎序號機制，本次活動消費登錄總金額新台幣40億元，其中高達15億元的消費皆來自特約店家所開出的發票，這樣亮麗的銷售數字，也成功為特約店家帶動營收成長，讓特約店家們都表示希望桃園購物節活動能持續舉辦，活絡桃園市消費商機。

本次桃園購物節壓軸開獎在桃園市政府經濟發展局張局長誠、贊助企業中華汽車股份有限公司廖協理景雲、鄭部長盛丹、桃苗汽車股份有限公司游副總經理文偉、國瑞汽車股份有限公司蘇協理維彬、大桃葉股份有限公司(山葉機車)吳董事長慶隆、李承志律師事務所李律師承志、駿騰法律事務所江律師曉俊共同見證下，陸續抽出各項大獎，送出包含6輛汽車和24部電動機車、iPhone手機及機票家電等多樣大獎。

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸,中華汽車,桃苗汽車,國瑞汽車,山葉機車。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸,中華汽車,桃苗汽車,國瑞汽車,山葉機車。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸,中華汽車,桃苗汽車,國瑞汽車,山葉機車。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

▲▼ 桃園購物節,桃園市政府,經濟發展局,壓軸,中華汽車,桃苗汽車,國瑞汽車,山葉機車。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

桃園購物節針對活動參與民眾及特約店家進行滿意度調查，消費發票金額500元到1萬元區間的發票數量高達六成，代表民眾於活動期間除了基本生活消費外，更增加了購物、聚餐、住宿等非日常零花消費行為；民眾及店家的總體滿意度高達82%，願意再參加的滿意度高達90%以上，成功吸引消費者因購物節消費登錄發票活動產生的現金流動成效。而此次桃園購物節也整合桃園好棧設置專屬加碼抽獎項目，參與桃園好棧的47家旅宿業者有超過一半都累積不少營業額，足以證明桃園市政府資源整合讓活動成果有效擴大。

在民眾消費習慣不斷改變的現在，如何讓民眾對於這樣的活動有更高的參與意願，並且有效吸納數位消費產生的量能，是經發局希望在每一次活動中不斷精進的方向，未來也將規劃更多樣提振經濟及刺激消費的活動，活絡桃園整體經濟環境。

ET快訊
賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟下令竄改成績
快訊／柯文哲喊告　綠歡迎：通聯紀錄跟人證可上法院講
韓國瑜月薪36萬！　「軍公教調薪4％」政務官也加碼
快訊／陳昭姿仍要被處分！　柯文哲：必須到中評會說明
誰主動喬院長？　柯文哲曝「民進黨來找、醫界大老要我回電」
故意罰不進、運球出界！　10招打假球方式曝光
驚悚瞬間曝！牽手過馬路遭輾　夫妻1死1截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「2023桃園購物節」消費登錄金額40億　壓軸大獎得主出爐！

限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

消費登錄金額40億元！2023桃園購物節壓軸大獎得主出爐「價值千萬多樣好禮」過好年

DE BEERS全新台中大遠百精品店璀璨揭幕　彰顯品牌致力於拓展亞洲市場的佈局

【廣編】春節不只刮刮樂，布丁霸主銅板價陪你開心吃開心抽10萬

超商「咖啡飲品第2杯10元」爽喝3天！　經典拿鐵、杏仁茶都有

哈根達斯買3送2、量販超市多項買1送1！全台通路激省優惠懶人包

東森購物網線上年貨大街！伴手禮買氣增　零食、保健禮盒最搶手

線上動漫展搶買氣　主打漫畫輕小說79折起、活動檔期長

搶年菜商機！高雄總鋪師對戰飯店　拚價格還可抽獎送東京機票

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

消費登錄金額40億元！2023桃園購物節壓軸大獎得主出爐「價值千萬多樣好禮」過好年

DE BEERS全新台中大遠百精品店璀璨揭幕　彰顯品牌致力於拓展亞洲市場的佈局

【廣編】春節不只刮刮樂，布丁霸主銅板價陪你開心吃開心抽10萬

超商「咖啡飲品第2杯10元」爽喝3天！　經典拿鐵、杏仁茶都有

哈根達斯買3送2、量販超市多項買1送1！全台通路激省優惠懶人包

東森購物網線上年貨大街！伴手禮買氣增　零食、保健禮盒最搶手

線上動漫展搶買氣　主打漫畫輕小說79折起、活動檔期長

搶年菜商機！高雄總鋪師對戰飯店　拚價格還可抽獎送東京機票

【廣編】龍舞新春聚好味　Mia C’bon新春尋寶趣

陽明山櫻花提前開！各地花況一次看　溪流區山櫻開8成、夜間水舞秀

春節紓解屏東台1線路段車潮　潮州警：替代路線看這裡

官網點名卡洛爾新球季看點就是「跑」　挑戰大聯盟單季盜壘紀錄

限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

跨出大台北地區！「阿緯」文青蝦仁飯插旗新竹　暫定第2季開幕

啃老醉男「手抱瓦斯桶」！住家與警對峙2小時　遭飛撲壓制送醫

直播一半「當場啃食貓咪」！女網紅虐貓引眾怒…隔天道歉：喝多了

金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

「5種食物」越吃越痴呆！營養師：油炸物每週別超過1次

遊戲橘子拿下Nexon大作《波拉西亞戰記》代理權　4大職業公開

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

消費熱門新聞

超商連6天霜淇淋買2送2！

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

量販超市買1送1！全台通路下殺懶人包

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

foodpanda「2月激省優惠碼」來了

超商咖啡飲品第2杯10元爽喝3天

超商限定「史努比抽抽樂」有8款獎品

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

超商美式、拿鐵買3送3只有今天

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

全家2／10起不提供免費鮮食提網！

摩斯秒殺組「大冰紅買30送30杯」

頂級超市新春福袋全台限量1500袋

超商推出草莓優格、巨峰葡萄霜淇淋

更多熱門

相關新聞

張善政親開箱市府「智慧餐廳」 體驗AI估價

張善政親開箱市府「智慧餐廳」 體驗AI估價

桃園市政府B1美食街去年9月引進全臺第一個AI智慧餐廳，市長張善政日前特地前往開箱，體驗AI估價的功能外，並與市府員工一同用餐，閒話家常，Po在臉書影片還無意間的爆料自己「有時候喜歡吃披薩、漢堡」，卻遭夫人「善意」提醒，以及跑行程時，喜歡吃那些小點心補充熱量，令人感受到「善哥」平易近人一面。

台南跨年發燒影片全台第一

台南跨年發燒影片全台第一

林宥嘉壓軸組曲創台南耶誕演唱會最高流量

林宥嘉壓軸組曲創台南耶誕演唱會最高流量

「2023桃園購物節」首位幸運得主出爐！

「2023桃園購物節」首位幸運得主出爐！

「2023桃園萬聖城」熱鬧開城！

「2023桃園萬聖城」熱鬧開城！

關鍵字：

桃園購物節桃園市政府經濟發展局壓軸桃園市政府經濟發展局

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

快訊／月月配00929配息0.13元　年化報酬率衝破8%

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面