嫂嫂蜜月幫代購！　她竟給落落長清單、29吋行李箱

▲網友透露，嫂嫂要幫忙代購美妝，但當她給了清單和行李箱後，嫂嫂卻十分不滿，對此她非常不解。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

許多人在出遊前，或多或少都會有幫忙親朋好友代購的經驗。然而，有名網友透露，哥哥與嫂嫂蜜月去韓國旅行，在出發前，嫂子有跟他說要幫忙代購美妝，看需要什麼給清單，而後原PO則給了清單，再加上1個29吋的行李箱。對此，嫂嫂感到十分不滿，但原PO不解的問「我真的不知道我哪裡過份欸」！

原PO於近日在社團「爆料公社」發文指出，哥哥和嫂嫂蜜月旅行去韓國，在出發前，嫂嫂說要幫她帶一些美妝回台灣，看需要什麼再給清單，而後原PO也一起問了周邊好友後，給了嫂嫂清單，還順便附上1個29吋的行李箱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，嫂嫂感到很不滿，認為原PO賣太多讓她賺太少，也跟老公抱怨原PO很過分，但原PO則說，自己請嫂嫂買的東西和外套的金額都會給整數，這樣零零總總加起來，讓嫂嫂賺了2千元，且蜜月機票也不是嫂嫂出，怒問「我真的不知道我哪裡過份欸」！

此文一出，網友都不禁開罵「行李有限重，太重會被罰錢，為了幫妳買東西他們應該沒時間玩了，還要幫妳找東西顧好怕被偷，代購一樣就很感恩了，妳太離譜了吧！」、「嫂嫂願主動代購是因為妳是小姑，但妳應該適可而止吧！連朋友也一起是怎樣，他們是去蜜月吔」、「賺2千好像很偉大似的」、「毒菇吃相真難看」、「你是真不知道還是假不知道什麼叫做分寸啊？做人怎麼可以厚臉皮到如此沒底限啊？你這種就是聽不懂什麼叫客套！比如去人家家裡做客，人家叫你當自己家，你就真的當自己家了？只能說你很白目，還不知道自己錯在哪」。

延伸閱讀

▸ 好市多結帳遭話術「強迫升級」 釣出一票會員受害…業者道歉：作業流程疏失

▸ 小三上門打正宮叫囂…湖南女跳樓身亡 男友全程旁邊「判賠5萬」

▸ 「立院林襄」IG找到了！1原因男粉全崩潰 本尊爆紅首發聲