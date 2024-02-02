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3生肖年前靠抽獎、年終發大財　「立春」後有望財運旺翻天

3生肖年前靠抽獎、年終發大財　「立春」後有望財運旺翻天

▲立春前3生肖財運有明顯變化。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節將至，而今年立春提早在2月4日（日）出現，星座命理專家羅雲蔚老師就點名，有3個星座就會在過年前感受財運變化，立春這天後更會有明顯提升，可以過一個好年。

屬兔的人：

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在立春之時，個人事業方面將有提升的機會。這不僅有助於提升他們的收入和地位，而且在商業活動中也將獲得盛大的成功。此外，他們身邊也可能出現能幫助提升財運的重要支持者。

屬雞的人：

財運在此時呈現積極向上的趨勢，他們的工作或個人事業將獲得貴人的支持。只要更加努力並主動出擊，都能解除困擾、轉凶為吉，帶來更多的好運和經濟收益。

屬蛇的人：

他們在立春時的財運最為亮眼。他們的事業將穩定成長，如果他們已經在某一領域發展了一段時間，將能夠產生更多的財富，提升其社會經濟地位。此外，在商業活動中所建立的良好人際關係，也將有利於事業發展和財富累積。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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