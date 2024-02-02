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婆家辦年貨「需要2.6萬」　媳婦嫌太貴…過來人揭實情：根本不夠

婆家辦年貨「報帳討2.6萬」　媳婦嫌太貴…過來人揭實情：根本不夠

▲一名人妻抱怨，婆家準備年貨花太多錢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，「辦年貨」是非常重要的傳統習俗，也需要花費不少。不過，一名人妻抱怨，婆家準備過年的東西需要約26000元，因此跟老公報帳，她覺得這個金額太高不合理，於是發文詢問，掀起熱議。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》提到，老公向她報告婆家今年過年辦年貨、祭祀、年菜等，需要26000元左右，讓她感到很煩躁。回想2人新婚不久，了解老公需要負擔婆家的經濟，對方月薪5萬、她則是3萬，因此當時沒有太在意，直到最近懷孕，開始思考應該存一點給兒女。

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原PO認為，每個家庭過年花費不太一樣，但她詢問認識的人，得知金額大約在1萬左右，若要另外宴客給回娘家的小姑，才會到2萬，因此她覺得26000元有點太多。雖然婆家是虔誠的佛教，年菜會叫全素的外匯，側面了解年菜不過5000元，那其他2萬到底花在哪呢？她想請婆家提出明細，但沒有得到正面回應，最終只是希望錢可以花在刀口上，「難道要求細項這件事情不合理嗎？好像我是壞媳婦一樣…」。

婆家辦年貨「報帳討2.6萬」　媳婦嫌太貴…過來人揭實情：根本不夠

▲人妻希望錢可以花在刀口上。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文曝光後，多數網友都奉勸原PO不要插手，「我認為問細項毫無意義，萬一人家就浮報，問細項不就要輸贏了，直接說看能不能出個18000～20000這樣」、「這件事情牽扯到廣泛情感面，建議妳就別問了，為了長遠計。有點憂心是正常的，只要妳的先生有責任感，妳就支持他吧」。

另外，也有過來人指出，過年需要買5～6天的菜，準備全家要吃的東西，以一家5口來看，3萬根本不夠，因為水果和肉類就不便宜，還得額外買零食飲料，但也可以便宜過，看每個人的想法，「我家每人薪水最低都5萬起跳，所以過年也要看家庭收入、生活水平來看」。

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