福建新娘凌晨2點出嫁！全場一看嚇壞「根本鬼片場景」　真實原因曝

▲福建三明有一個新娘，罕見在凌晨2點出嫁。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事，通常是早上迎娶，晚上再進行晚宴。然而中國福建省三明市有一個新娘，罕見在半夜出嫁，因為是客家人，當地人都會遵從習俗，不過影片曝光後，卻讓不少網友發毛，直呼很像鬼片場景。

綜合陸媒報導，新娘在凌晨2點出嫁，家人和親戚圍繞著女子，男方家人也齊聚在新娘家中，等待迎親的時刻，直到花轎趕來，新娘這才被新郎抱上花轎，整個迎親隊伍緊緊跟隨。因為路不平，加上沒什麼燈，因此團隊一路打著燈光護送。

由於天公不作美，當時下著雨，迎親隊伍只能穿上自製的雨衣，原本是很正常的結婚拍攝，但是在鏡頭下，迎親隊伍環繞在迷霧中，在搭配昏暗的燈光，像極鬼片中的鬼新娘。

▲網友認為，鏡頭拍起來的感覺，活像是鬼片場景。（圖／翻攝自微博）

攝影師邱先生紀錄新娘凌晨出嫁的過程，他解釋新人是客家人，當地習俗是半夜出嫁，而當地的大部分人結婚也都會遵從習俗，只有少部分人會在白天出嫁，一般宴席定在中午舉辦，相當特別。

消息曝光後，引來一番討論，不少網友都嚇傻：「這種風俗讓人很不理解了，簡直也太可怕了」、「新娘半夜出嫁如果不知道的路人會碰見，會不會被嚇到」，但也有人表示尊重，「這種獨特的風俗還是挺不錯的，我覺得儀式感滿滿」、「真的很讓人感動啊，我覺得白天中午辦的還是很多的」、「尊重當地風俗！新婚快樂」。

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