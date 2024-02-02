最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

▲最高檢公佈首波10大重刑外逃要犯名單 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導



為緝捕判決確定案件外逃人犯，確保偵審結果，落實刑罰執行，並避免人犯於境外繼續享受犯罪不法所得或從事詐欺、毒品及槍砲等犯罪，危害我國及他國人民之財產及治安，最高檢察署今（2）日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」研商會議，邀請全國一、二審檢察機關、外交部、刑事警察局、調查局、海巡署、移民署等機關，共同研商判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為。

邢泰釗總長表示：「司法機關耗費很多人力、物力查緝重大刑事犯罪，如何在刑事執行的最後一里路上，將其緝捕回國接受調查，同時兼顧程序正義與比例原則，需要集思廣益。」會中一致決議：判決確定外逃人犯，符合「時」、「刑」、「案」、「逃」4項審查標準時，各檢察機關即可視案情，發函予外交部領事事務局廢止註銷人犯護照，讓外逃人犯無法繼續持有我國護照逍遙法外；如屬檢察官偵查中之個案，由檢察官依職權自行裁量。

而「時」、「刑」、「案」、「逃」係指：（一）時（時程）：有罪判決確定。（二）刑（刑度）：經宣告有期徒刑逾6月或更重之刑，且未為緩刑宣告。（三）案（重大案件）：符合「檢察機關辦理重大刑事案件注意事項」第2點之重大刑事案件（例如：強制性交致人於死罪、殺人罪、製造、運輸、販賣第一級毒品罪而數量達1千公克以上者等罪），或「檢察機關辦理重大經濟犯罪案件注意事項」第2點所列之重大經濟犯罪案件（例如：偽造貨幣罪、證交法內線交易罪、非常規交易罪等）。（四）逃（外逃）：尚未執行或執行未畢，且經通緝並外逃者。

最高檢察署依據「時」、「刑」、「案」、「逃」4項審查標準，公布首波10大重刑外逃要犯名單，立即辦理廢止並註銷其護照，其中包括經判處無期徒刑確定之運輸毒品要犯、反覆境外從事電信詐欺機房之要犯等，將由各案件執行之地方檢察署今日立即發函廢止註銷外逃人犯護照。

一、依該原則，首波10大重刑外逃要犯名單出爐

（一）楊振昌，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因純質淨重2,066.12公克，危害社會治安重大，後出境至柬埔寨。

（二）許教華，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因淨重3,512.5公克，純質淨重3,011.27公克，危害社會治安重大，後出境至香港。

（三）鄭文源，判處有期徒刑13年6月確定，設局詐賭擄人勒贖新臺幣（下同）300萬，被害人1人，危害社會治安重大，後出境至澳門。

（四）陳建佑，判處有期徒刑23年2月確定，涉竊盜、搶奪及持刀強盜，專挑女子下手，使被害女子受傷，被害人多達9人，危害社會治安重大，後出境至中國大陸。

（五）王欣逸，判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

（六）林政豪，判處有期徒刑16年確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

（七）陳金龍，判處有期徒刑14年8月確定，判決沒收犯罪所得高達6億5,498萬8,142元，危害社會經濟秩序重大，後出境至寮國。

（八）林和男，判處有期徒刑22年確定，係「臺中縣鄉鎮市民代表會主席聯繫會」顧問，與市民代表會主席等公務員多次共同犯經辦公用工程收取回扣，判決沒收犯罪所得共579萬元，嚴重侵害國家法益，後出境至香港。

（九）鍾毅錦，判處有期徒刑5年10月確定，跨境電信詐欺機房案，集團詐得逾數千萬元，被害人13人，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至吉隆坡。

（十）蔡明炎，判處有期徒刑4年4月確定，跨境電信詐欺機房案，專對中國大陸民眾實施犯罪，不法利得總金額高達人民幣274萬4,400元，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至柬埔寨。

最高檢察署持續清查第二波判決確定外逃要犯名單，下週發函外交部領事事務局，廢止並註銷護照，從各方面著手，希望能夠盡快緝捕回國執行。

另朱國榮涉及證券交易法案外逃他國，犯罪情節重大，請司法警察機關儘速緝捕歸案，由於該案係法院通緝，請蒞庭檢察官促請法院函請外交部領事事務局廢止並註銷其護照。