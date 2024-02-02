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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜當選院長好感度暴增！　TPOC揭網路聲量：正面聲量達40％

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

▲新任立法院長韓國瑜宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院1日舉行正副院長選舉，國民黨韓國瑜最終以54票擊敗游錫堃的51票，當選第11屆立法院院長。對此，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，調查韓國瑜自1月26日至2月1日之間的網路輿情聲量走勢，發現隨著立法院院長選舉日期逼近，韓國瑜總體聲量與好感度均呈現往上成長趨勢。

TPOC台灣議題研究中心指出，在新國會正式登場前6天，韓國瑜單日總聲量還不到萬則，當時網路好感度僅0.64，負面聲量比正面聲量高；隨後，韓國瑜親訪民眾黨團，單日聲量在1月29日當天衝破萬則，來到單日1.7萬多則；1月31日新國會前一天，民眾黨團宣布將支持同黨的黃珊珊，韓國瑜當選國會議長幾乎已成定局，單日總聲量一舉衝破2.8萬多則。

根據數據顯示，韓國瑜在2月1日選舉當天，單日總聲量出現爆炸性成長，達到6.8萬多則，是1周前將近7.5倍；不僅如此，韓國瑜的網路好感度來到1.03，顯見隨著立法院院長選舉日期逼近，韓國瑜總體聲量與好感度均呈現往上成長趨勢。

▼韓國瑜網路聲量與好感度趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

▲▼韓國瑜網路聲量與好感度趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

此外，台灣議題研究中心也分析網友留言內容，了解民眾對韓國瑜當選新任立法院長的意見，在10大聲量佔比最高的討論話題當中，聲量佔比最高的是「恭喜韓國瑜當選院長」等祝福話，佔比高達15％；其次則是「高喊韓院長」等打招呼的留言，佔比13％；排名第三高的討論是嘲諷韓國瑜「認為小丑當上立法院長」的討論，佔比12％，不過「韓院長加油」佔比也同樣達到12％。

台灣議題研究中心強調，總體而言，恭喜韓國瑜的正面言論佔網友討論大多數，聲量達40％，民進黨陣營批評韓國瑜的內容並沒有成為主流風向，多數人還是抱持開心、祝賀的態度面對此事。

▲▼韓國瑜網路聲量與好感度趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

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