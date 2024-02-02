斷言韓國瑜「4年後再戰總統大位」　命理師：他龍年運勢極旺

▲韓國瑜當選立法院長。（圖／周志龍攝）

文／CTWANT

立法院昨（1日）舉行正副院長選舉，由韓國瑜和江啟臣當選，也讓外界關心未來政治走向。對此，命理師就預測，韓國瑜是悲劇中的英雄人物，立法院長職場生涯會是一場戰爭，不過未來有望搭配蔣萬安或盧秀燕，角逐2028總統大選。

韓國瑜曾任台北市議員助理，也曾擔任縣議員、2至4屆立法委員，台北縣（新北市）中和副市長，後來淡出政壇10多年，到了2017年發表聲明，宣布參選國民黨主席，但最後以16141票、得票率5.84%，位列第4落選；他以接地氣的風格颳起「韓流」，贏得2018年縣市長選舉，終結民進黨在高雄20年的執政。

不過，韓國瑜因為當選半年就宣布選總統，加上多數政見天馬行空，讓許多市民不滿。他以200多萬差距輸給總統蔡英文，選後更被以93萬罷免，成為中華民國史上首位被罷免市長，如今他成功進入國會，順利當選立法院長，也讓民眾好奇未來的發展。

▲命理師認為，韓國瑜有望角逐2028總統大選。（圖／周志龍攝）

據《壹蘋新聞網》報導，江伯樂指出，韓國瑜在龍年的工作運勢很好，尤其是農曆3、6、9、12月的運勢極旺，蛇年和馬年弱一點，羊年又會很旺；成為新任立法院長日後表現會不錯，有望成為2028總統大選的熱門人選。

另外，蔡上機用2024紫微生肖運勢分析，指出，韓國瑜是「逢廉貞、破軍化祿」走到所謂的「殺破狼」格，是悲劇中的英雄人物角色，總是離不開拚博對抗和戰鬥，遇強則強、遇弱則弱，是悲情時代的命格，與浴火鳳凰的命運。

蔡上機提醒，韓國瑜的流年格局中，有「天空、地劫、擎羊、化忌」等星宿，在2024年立法院長的職場生涯中，會是一場戰爭與廝殺。

◎民俗說法，僅供參考。

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