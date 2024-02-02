快訊／綠白傳訊醫界大老是他　陳永興證實柯文哲主動問「黃蔡配」可能

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

院長選舉已經落幕，民眾黨事後指控，有綠營人士聯繫黨主席柯文哲，表達願意支持立委黃珊珊選院長，爭取民眾黨副院長支持立委蔡其昌；而民進黨則稱是柯文哲主動聯繫一位綠營醫界大老，柯下午受訪揚言要提告。而該位醫界大老就是陳永興，陳和柯文哲老師張金堅從中穿梭，試圖牽線綠白合，對於其中紛擾，陳稍早發出聲明表示，自己1月31日晚間接到柯文哲電話「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

陳永興聲明指出，2024年元月3日民眾黨團於29日聽取國、民兩黨候選人意見後，召開記者會公開宣布：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票。這個宣布其實已經注定除非奇蹟出現，否國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。

聲明也寫到，至此本人與張教授都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的薄通協調了，沒有想到2024年元月31日傍晚用餐時間，本人接到柯主席電話：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

陳永興表示，自己當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德主席。當時賴主席回我：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問我：「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！

陳永興說明，我和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因我知民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和我用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，我還讓逸民兄與柯主席談話！電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆清德主席！之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。