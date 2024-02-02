快訊／柯文哲主動問「黃蔡配」　賴清德反提「游黃配」綠白沒共識破局

▲總統當選人賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長選舉已經落幕，民眾黨事後指控，有綠營人士聯繫黨主席柯文哲，表達願意支持立委黃珊珊選院長，爭取民眾黨副院長支持立委蔡其昌；綠營則稱是柯文哲主動聯繫一位綠營醫界大老，柯下午揚言要提告。而該位醫界大佬就是陳永興，陳和柯文哲的老師張金堅從中穿梭，試圖牽線綠白合，根據陳稍早發出的聲明顯示，柯文哲主動先提出「黃蔡配」可能性，賴清德則提出「游黃配」，最終兩邊黨團都未取得共識、宣告破局。

陳永興的聲明顯示，選後，他與柯文哲的老師張金堅就為綠白合作多次奔走，而賴清德跟柯文哲兩人始終保持開放態度，但1月30日民眾黨團召開記者會公開宣布：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票。已經注定除非奇蹟出現，否則國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。但31日傍晚用餐時間，他突然接到柯文哲電話：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

陳永興指出，自己當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德主席。當時賴主席回我：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問我：「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！

陳永興表示，我和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因我知民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，就回覆賴清德主席，之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。

陳永興回憶，當柯主席和賴主席都回傳雙方黨團决定之後，我知道一切還是回到原點，當時已經是晚上11點多了，結果就如大家所見。

陳永興聲明全文

2024年1月13日，台灣總統與國會大選結果揭曉後，由賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，而國會席次三黨不過半，許多關心台灣前途的人鬆了一口氣，卻也開始擔心賴清德總統緊接著著要面臨的各種挑戰。

作為長期關心台灣民主發展與前途的一個良心醫師，本人陳永興於2024年元月23日下午前往黃國昌準立委的辦公室拜訪、互相交换意見也期勉他善盡監督制衡責任，扮演就事論事忠誠的反對黨角色，該與執政黨合作對台灣有利的就合作，該扮演清道夫角色的時候就努力揭。

2024年元月25日上本人前往賴清德副總統官邸，除了恭賀他順利當選承擔重任，也互相對未來政局交換了意見，本人建議是否在國會尋求綠白合作得可能性、讓政局穩定，朝野政黨能夠競爭又合作發揮國會正常功能，當天賴副總統釋出善意強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。

本人於是在當天下午前往柯文哲主席的老師張金堅教授的基金會拜訪，請張教授轉達清德主席的善意，希望柯主席也共同努力來建立良性政競爭與合作的可能性。當時張金堅教授非常認同本人想法，也允諾傳達此正向消息。第二天一早，張教授就回訊已獲柯主席善意回應，大家願共同努力。

2024年元月26日柯主席與民眾黨團開會後，對外宣布邀請國民兩黨有意參選立法院長、副院長的參選人，前往民眾黨團拜會交換意見。雖然國、民兩黨之內都有不同意見的反對雜音，但韓國瑜候選人馬上積極回應，而游錫堃院長也釋出善意說拜訪選民是該做的事，但他尚未獲民進黨提名需待元月29日早提名，下午即會前往民黨團拜會並交換意見！

這期間民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黄國昌對立互嗆相互不相讓，確實造成本人和張教授非常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難？

2024年元月30日民眾黨團於29日聽取國、民兩黨候選人意見後，召開記者會公開宣布：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票。這個宣布其實已經注定除非奇蹟出現，否則國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院

長。

至此本人與張教授都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了，沒有想到2024年元月31日傍晚用餐時間，本人接到柯主席電話：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

自己當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德主席。當時賴主席回我：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問我：「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！

我和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因我知民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和我用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，我還讓逸民兄與柯主席談話！電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆清德主席！之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。

當柯主席和賴主席都回傳雙方黨團决定之後，我知道一切還是回到原點，當時已經是晚上11點多了，我想睡了就回傳兩位主席：「互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！」第二天2月1日立法院長、副院長投票，三黨都照自己的決定投出來，結果已如大家所見，我參與的所有過程就如實報告如上。

以下是我的反省也供台灣社會參考：

一、這次綠白合作雙方高層確實都有善意！

二、賴清德主席與柯文哲主席都很客氣，也很民主，他們兩位雖有想法但都交由立法院黨團自主決定，對結果也都尊重。

三、民進黨團柯建銘總召和民眾黨國黃國昌總召，正好都是行事風格較屬鷹派作風，所以要政黨合作可能還需更多時間互相包容和忍讓，目前各自努力向台灣社會負責，也期盼未來能就事論事，該合作或競爭都以台灣人民利益為考量！

四、游錫堃院長自始至終表達不棧權位，也尊重黨團決定，事後也光明磊落辭去立委職務，其表現令人欽佩值得肯定，也見證了民主前輩的風範！

五、要扮演溝通協角色很困難，要取得雙方信任且毫無私心為台灣前途設想，我和張教授

力有未逮也備感壓力。今後只好退回醫療專業角色，期能對國人健康有更好貢獻！

謝謝大家，以上所言皆是事實，可向國人和歷史負責！