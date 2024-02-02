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花蓮冬令發放圍爐　看見靜思精舍近一甲子的關懷

▲▼慈濟在花蓮縣冬令發放1903戶，2月2日在靜思精舍舉辦圍爐。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　 圖／慈濟提供

慈濟慈善事業基金會2024年在各縣市展開冬令發放，發放超過2萬7千戶，在花蓮縣共發放1903戶，1月下旬陸續在玉里靜思堂、鳳林靜思堂、瑞穗靜思堂舉辦發放活動，2月2日在靜思精舍舉辦圍爐，法師、職工與志工和照顧戶中午齊聚一堂，在古箏樂聲中享用佳餚。

2024年2月2日慈濟全台最後一場冬令發放活動在靜思精舍圓滿，一早，靜思精舍大寮裡就開始準備中午圍爐的料理，無論是冷盤、手工菜，或是熱騰騰的火鍋，還有應景的發糕、年糕、蘿蔔糕、油飯等，都是數天前就開始規劃。志工準備了春聯、艾草DIY區、二手衣物區等攤位，讓照顧戶提前感受年節氣氛。

▲▼慈濟在花蓮縣冬令發放1903戶，2月2日在靜思精舍舉辦圍爐。（圖／慈濟基金會提供）

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來自秀林鄉銅門村的照顧戶說，志工邀請我們來，我挑了兒子的衣服、保溫杯，還有許多春聯，有的貼家裡，有的要拿去給娘家貼。

住在花蓮市的黃女士因中風不良於行，平時常獨自在家很少出門，或由父親陪伴，黃家父女第一次出席靜思精舍圍爐活動，黃女士為自己挑了一件毛衣，也為女兒挑選了風衣。黃女士表示，這樣圍爐的感覺很好，來這裡人很多，比過年還好玩。黃爸爸則讚嘆每一道料理都很好吃，志工也打包了一些菜餚讓他們帶回去當晚餐。

▲▼慈濟在花蓮縣冬令發放1903戶，2月2日在靜思精舍舉辦圍爐。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍自1969年2月舉辦首場冬令發放圍爐，年年和慈濟照顧戶圍爐，受新冠疫情影響暫緩3年圍爐活動，期間仍透過各種方法關懷弱勢家庭與獨老。慈濟慈善事業基金會社工尤毓嵐表示，這次規劃20桌、約130位用餐，邀請長期補助的個案、居家關懷個案，都是慈濟志工親自聯繫與邀約。希望可以給照顧戶獻上一些祝福，祝福他們都可以好好過這個年。

▲▼慈濟在花蓮縣冬令發放1903戶，2月2日在靜思精舍舉辦圍爐。（圖／慈濟基金會提供）

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