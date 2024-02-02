日本慈濟風雪中發熱食　志工「手放電鍋」造成美麗誤解

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

超強寒流侵襲台灣，而在日本地區也飽受風雪侵襲之苦，日本能登半島於2024年元旦發生規模7.6強震，已造成數百人死傷、超過2萬3千人住避難所。慈濟日本分會志工從1月13日，透過「愛接力」方式，持續在日本能登半島重災區穴水町進行熱食發放。面對嚴寒的風雪天候，慈濟志工無畏刺骨風寒就是要為需要幫助的民眾送上一份溫暖的熱食，也讓日本民眾看見這個源自於台灣的慈善團體－「慈濟」慈悲無國界的大愛。

志工一整天都在風雪瀰漫中度過、不斷鏟雪、一會兒就又鋪天蓋地的一片白。踩著雪堆，迎著不時襲來的強風，在雪地上清洗鍋具。強風和冰冷的水，讓大家凍得手通紅，邊哈著手，邊洗完炊具，手更是疼痛難忍，但是志工依然忍著手痛，默默付出。

為了要讓日本災區民眾吃上一頓熱食，慈濟志工即使面對雪凍的天候，依舊用心完成一餐餐熱食供應的勤務。在準備熱食過程中，面臨天寒地凍的環境，因受限於場地因素，部份食材需擺放在戶外備用。然而，一場大雪讓戶外變成了天然冷凍庫，就連堆放在帳篷外的紅白蘿蔔被覆蓋在白雪之下。

在日本慈濟志工發放的準備場地，來自台灣的烏龍茶成為志工及民眾與工作人員暖心的熱飲飲品。在準備熱食發放的同時現場志工看到其中一位志工榆井春菊將手放在電鍋上，以為是在虔誠的默禱著......

慈濟志工在熱食發放備餐過程中，常會發生電鍋煮食出問題，大家都以為榆井春菊在「祈求電鍋不要出狀況」，其他志工也感同身受，因為這段期間，志工每天面對炊具、天氣等等考驗，心情都是七上八下，紛紛說：真的要如這位志工就連對電鍋也要升起虔誠心。

沒想到榆井春菊聽完大家的回應後，笑著回說：「煮飯碰上考驗都是大家的事，一起努力學習想辦法解決就是，至於其他的，沒有妳們想的那樣啦」。

榆井春菊說：我把手放在電鍋上，「只是取暖而已」，大家不覺得今天真的很冷嗎？