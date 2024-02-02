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路透：日本欲向川普釋訊息　盼勿與中國達成協議

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲日本官員擔心川普可能準備削弱美國對台灣的支持，以尋求與中國達成協議，而此舉可能讓北京壯膽。（圖／路透）

中央社東京2日綜合外電報導

美國在亞洲最親密的盟友日本一直嘗試向有望再度角逐白宮大位的川普傳達一項訊息：不要試圖與中國達成任何協議，這可能會顛覆多年來遏制北京的集體努力，危及脆弱的區域和平。

路透社報導，日本最近數週更積極嘗試接觸與川普關係密切的人士。77歲的川普在愛荷華州和新罕布什爾州共和黨初選中獲勝後，參加11月總統大選的可能性大增。

3名日本官員表示，日本所做的努力包括派遣執政黨高層人士試圖與川普會面，日本外交官也與支持川普的智庫及前美國官員們來往。

6名因談論敏感議題而不願具名的官員說，日本最擔心的是，如果川普重新掌權，可能會尋求美中之間達成某種貿易或安全協議，這可能會破壞七大工業國集團（G7）富裕國家最近對抗中國的努力。

川普2019年曾與中國達成貿易協議，但已經到期。他在爭取2024年共和黨總統候選人提名期間，並未提及任何可能與中國達成的協議。

日本官員表示，他們對川普的計畫並無具體了解，但他們的憂慮是基於川普在2017年至2021年執政時的公開言論與行動。川普當時迴避一些多邊合作，捍衛他與中國國家主席習近平等獨裁領導人的關係，也未能與北韓領袖金正恩達成核協議。

日本外務省2名官員說，他們擔心川普可能準備削弱美國對台灣的支持，以尋求與中國達成協議，而此舉可能讓北京壯膽。

6名受訪的日本官員指出，日方也擔心川普可能再次透過對鋼鐵徵收關稅等保護主義貿易措施來打擊日本，並再次要求日本支付更多駐日美軍費用。

川普本週說，如果他當選總統，將阻止日本製鐵公司（Nippon Steel）以149億美元併購美國鋼鐵公司（US Steel Corp）。

川普在2016年大選獲勝後，東京商人町田亞土（Ado Machida）曾在他的過渡團隊任職；町田說，日本官員很想與川普建立聯繫。

中國和台灣外交部均表示，無論美國大選結果如何，都將與美國密切合作。

6名受訪官員中有3人說，曾在川普執政期間擔任日本副首相的自由民主黨重量級人物麻生太郎，上月前往美國試圖與川普見面但未如願。麻生太郎辦公室對此不願置評。

2名官員透露，去年底獲任命的日本新任駐美大使山田重夫已接獲聯繫川普競選團隊的具體指示。日本駐華盛頓大使館拒絕評論美國大選相關事宜。

現為雪梨大學美國研究中心執行長的前美國官員葛林（Michael Green）說，對日本而言，讓事情變得複雜的是，許多過去關注日本的川普政府內閣成員，如彭斯（Mike Pence）、馬提斯（Jim Mattis）和蓬佩奧（Mike Pompeo）都不再親近川普。

曾在川普執政時期擔任駐日大使的美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）在歲末年初訪問東京期間會見了數名日本官員，有些分析師認為他可能在川普第2任政府中扮演重要角色。

根據日本駐美大使館在社群媒體上發布的照片，麻生太郎訪美期間，海格提還與麻生太郎和山田重夫一起參加日本大使館主辦的活動。

日本特別擔心，川普再度掌權，可能會造成與中國之間的動盪。2名日本官員說，與日方認為親近川普的人士打交道時，日本一直強調對中政策採取多邊做法的優點，例如七大工業國集團去年達成反對經濟脅迫和降低關鍵供應鏈風險的協議。

拜登多次表態，如果中國入侵，美國將保衛台灣，只是白宮事後重申對台政策沒有改變；至於川普的立場則沒那麼明確。

前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在本週發表的新版回憶錄前言中寫道，若川普再次當選總統，可能會讓中國更有膽子封鎖台灣。

日本面臨的挑戰之一是，若川普重新掌權，應判斷該由誰來安撫他。

日本自民黨必須在9月底之前投票選出總裁。官員和分析師認為，現任首相岸田文雄的支持率因多起政黨醜聞而大幅下滑，在11月5日美國總統大選到來之際，未必仍會掌權。

東京的政策研究組織「笹川平和財團」（Sasakawa Peace Foundation）資深研究員渡部恒雄說，在自民黨選出總裁時，「川普顯然是考量因素之一」，在理想情況下，自民黨會尋找一名能說英語、能與川普建立融洽關係，且會打高爾夫球的人選，但「打得太好就不行，只需要好到不會打贏川普」。

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