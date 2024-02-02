桃園驚見恐怖男隨機攻擊！棍棒暴打+菸頭燙臉　5人莫名受害

▲桃園市郭姓男子去年7、8月間，在龍潭區中興路五度攻擊不相識之路人或超商店員，被害人憤而報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子去年疑因情緒自我控管能力不佳，去年7、8月間五度持鋁棒或徒手攻擊不相識之路人、超商店員成傷，甚至攻擊一名女騎士導致骨折受傷後還在公然辱罵，被害5人不甘受辱報警提告；桃園地檢署複訊時，郭男坦承犯案不諱但辯稱是自己有精神疾病導致自我控制能力不佳使然，檢方偵結依傷害、公然侮辱等罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的郭姓男子去年7月9日凌晨2時許，手持鋁棒在龍潭區中興路某超商，趁夜班店員整理貨架商品時，突持鋁棒追打其頭部與手部，導致有腦震盪、頭部與手肘等處挫傷等傷勢；同年月15日晚間近9時許，持點燃之香菸菸頭燙傷中興路某巷口女性路人臉部成傷。

去年7月31日晚間7時許，在龍潭區中興路某處巷口處，徒手攻擊經過之路人，導致嘴唇與左手肘受到擦挫傷；去年7月24日晚間8時許，郭男騎機車經過中興路時，故意衝撞女性路人，還故意輾過其腳步導致腳部多處骨折等傷勢，郭男撞傷路人後還公然辱罵三字經；同年8月6日下午近5時許，郭男騎機車經過中興路某巷口處時，刻意踹倒騎乘自行車男子，導致其右小腿擦挫傷，上述5名被害人事後報警提告，龍潭警方循線查獲郭男到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，郭男坦承犯行不諱，惟辯稱自己有精神疾病導致自我控管能力不佳才釀禍，檢方根據警方現場監視畫面截圖、5名被害人指證等證據佐證，檢方認為證據明確，偵結依傷害、公然侮辱等罪嫌提起公訴。