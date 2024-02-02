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加強重要節日安全維護工作啟動　侯友宜感謝警消與民力守護市民

▲加強重要節日安全維護工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市113年加強重要節日安全維護工作慰問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（1日）啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，市長侯友宜前往警察局板橋分局、海山分局、九如里守望相助隊、新北市憲兵隊及消防局第一大隊海山消防分隊，慰問春節期間值勤的警消同仁與民力組織，並發放加菜金及致贈慰問品，感謝警、消、憲兵及志工、民力夥伴無私奉獻，守護市民平安過好年。

▲加強重要節日安全維護工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「113年加強重要節日安全維護工作」侯友宜慰問新北市憲兵隊。

侯友宜表示，2023年除了守護治安、維護交通、為民服務，警察同仁還有選舉的重點工作勤務及新北歡樂耶誕城周邊交維計畫，感謝警察同仁為守護市民付出無限辛勞。侯市長也特別到九如里守望相助隊慰問民間夥伴，感謝民力單位與警察、消防共同努力，透過警民合作讓新北市治安更好，也提醒所有第一線夥伴，值勤同時務必注意自身安全與保暖。

警察局長廖訓誠表示，春節期間警方將加強清源安居打詐緝毒，並預防竊案發生；在交通方面，針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊之加強交通疏導，全體員警、協勤民力及友軍們都已經作好準備，全心、全力服務市民，滿足市民安全、交通、服務之各項需求，冀盼市民都能在優質的治安、交通環境中，歡心安度春節！

▲加強重要節日安全維護工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜關心守望相助隊，提醒志工執行勤務也要注意自己身體。

▲加強重要節日安全維護工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜慰問警、消、憲兵弟兄與民力組織的夥伴。

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