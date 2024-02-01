加強重要節日安全維護工作　謝國樑與各首長聯合慰問

▲加強重要節日安全維護工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

113年加強重要節日安全維護工作，自1日晚間22時起至15日24時止，一共為期15天，基隆市政府今（1日）晚間舉行首長聯合慰問活動，由市長謝國樑主持行前會議簡報，並致贈慰問金及慰問品，由警察局局長翁群能及義警、民防、義交、守望相助隊等代表接受。

謝國樑在會中特別感謝年節期間仍堅守崗位執勤的警消同仁及協勤的憲兵、民力等，感謝大家犧牲假期為基隆的治安工作而努力；此外，基隆市執行「寧靜街坊」專案，自2月1日起大幅提高違法改裝車輛的罰則，相信對於非法改裝的車主將會產生很大的警惕作用。

謝國樑也特別感謝警察局同仁在局長翁群能的率領之下，在前一天晚上發揮公權力，使東岸廣場的點交工作能夠順利完成，讓企業界知道基隆市政府說到做到，對於日後市府要招商、引進企業來活絡這個城市，將會發揮很大的作用。

隨後，謝國樑及秘書長方定安、議長童子瑋、副議長楊秀玉等分率4個車隊前往全市各區，慰勉各區公所、警察、消防、憲兵及協勤民力等單位；謝國樑在警察局翁局長及基隆後備指揮部指揮官林忠賜等人陪同下率隊至警察局、中正區、信義區慰問；議長童子瑋則前往基隆憲兵隊、消防局及仁愛區；副議長楊秀玉帶隊前往七堵及暖暖區慰問，方秘書長則至中山及安樂區慰問。

113年加強重要節日安全維護工作工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」；除警察局警力1055人全力投入外，還包括義警、民防、義交、守望相助隊、志工、義消及憲兵等共計1780人，在春節期間不辭辛勞維持全市治安平穩、交通順暢並提供為民服務等工作。