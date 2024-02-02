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發放春節值勤慰問金　謝國樑向消防同仁致敬

▲發放春節值勤慰問金 謝國樑向消防同仁致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲發放春節值勤慰問金。基隆市長謝國樑（左）、消防局長向永財（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑感謝消防局同仁春節期間仍堅守崗位，今（2日）由消防局長向永財陪同，前往信二路災害應變中心發放春節執勤人員慰問金，對於消防同仁平時維護基隆市民的生命財產安全，表達崇高的敬意。

謝國樑表示，消防局同仁在過去一年非常努力工作，救回許多OHCA（無呼吸心跳）的傷病患，守護民眾的生命健康安全，日前還與影業公司合作拍攝形象月曆，讓基隆消防單位的形象更加分。除了感謝大家過去一年的貢獻，也期勉在來年更加努力，保護更多市民的生命財產安全。

▲發放春節值勤慰問金 謝國樑向消防同仁致敬。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局統計，基隆市2023年火災的發生次數為115件，比起前年減少7件，可見消防局廣泛安裝住警器，結合婦宣強化民眾火災宣導等預防工作，已逐步看到成效。在救護方面，因為本市人口高齡化因素，2023年救護出勤數為1萬9703件，比起前年增加了149件，且仍有上升趨勢。

消防局長向永財表示，有鑑於消防同仁執勤時經常冒險犯難，遇有OHCA患者時也要努力搶救，謝市長特別指示消防局應該發給獎勵金，消防局也依照謝市長指示特別訂定獎勵金發放要點，並且在市府及議會的支持之下，自2024年開始編列工作獎勵金預算，透過實質的激勵，有效提振消防同仁的士氣，更能夠提升救災救護品質。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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