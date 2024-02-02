騎士未開大燈拒檢「超速闖15個紅燈」　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子2022年10月間騎車載著女友外出，因為沒開啟車前大燈被2名巡邏警員攔查，他竟一路超速落跑，至少在5處路段逆向、闖越15處路口紅燈，最後停車準備步行逃離時，被警員以辣椒水制伏。屏東地院法官審理後，依妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行罪，判處徐男各3個月有期徒刑，皆可易科罰金。

▲徐男拒絕警員攔查，竟在市區道路超速狂飆。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，徐男2022年10月26日凌晨0時許騎車載著女友外出，因為沒有開啟機車的車前大燈，被2名巡邏警員發現並攔下，但他拒絕停車受檢，反而加速駛離現場，一路超速以時速82公里的速度狂飆，還蛇行左右搖擺、在5處路段逆向、闖越15處路口紅燈。

警員一路追捕至當地農會前方，發現徐男停車打算徒步逃進防火巷，於是立即上前制止，雙方發生拉扯衝突，造成其中1名警員受傷；另1名警員見狀趕緊使用辣椒水，才終於將徐男制伏逮捕，事後警方還在徐男的機車上查獲1包毒品殘渣。

徐男被逮之後辯稱，當時自己已經摔倒在地且被制伏，警員還對他噴辣椒水，因為眼睛太辣看不到，手亂揮才會不慎傷到警員。受傷警員則表示，徐男拒檢一路超速、逆向、闖紅燈逃避，抓捕時也一直抗拒掙扎，拉扯之間造成他雙手多處擦傷，同行的另1名警員才對徐男噴辣椒水。

屏東地院法官認為，徐男為了躲避警員攔查，在市區道路騎車超速、逆向、蛇行、闖紅燈，妨害公眾往來安全，又為了抗拒被捕，以拉扯等強暴行為妨害警員依法執行職務，造成警員受傷，行為確實不妥，考量到他有多次毒品前科，素行不佳，犯後雖然坦承犯行，但至今仍未與受傷警員達成和解，最終依妨害公眾往來安全罪、妨害公務執行罪，判處各3個月有期徒刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。