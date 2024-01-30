高雄惡警手腳被上銬畫面曝！　勾結詐團弟...聯手幫撈3億黑錢　

記者蔡佩旻、許權毅／雲林報導

高雄市林園派出所昨日遭雲林地檢署突襲搜索，帶回一名29歲陳姓員警。該案疑似是因陳員包庇詐騙集團，該詐團當中有一人是陳員27歲的弟弟，兄弟倆疑似參與詐團運作，變成警察勾結詐團獲取不法所得，陳姓警員甚至還變成詐團的「軍師」，檢警昨日兵分五路搜索，逮捕8人，初步估算不法所得恐超過3億，詳細數字清查中。

▲高雄陳姓惡警疑似勾結詐團，協助擔任軍師，手腳被上銬。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林地檢署昨日將進行搜索，掌握詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。孰料，檢方查看嫌犯通話、通訊紀錄，赫然發現高雄一名陳姓員警涉入其中，就是詐團成員陳嫌的哥哥。

▲陳員27歲弟弟疑似加入詐團，兄弟倆恐協助詐團獲取不法所得高達3億。（圖／記者蔡佩旻攝）



陳姓惡警稍早被帶往開羈押庭，雙手雙腳被上銬，狼狽進入法庭，其胞弟同樣被上銬逮捕，進入羈押庭，是否聲押獲准，仍待法院判決。

高雄市警察局表示，雲林地方檢察署昨(29)日，指揮本分局及法務部廉政署人員偵辦陳姓員警違法案件，並由該署向雲林地方法院聲請羈押。林園分局對於員警涉犯違法案件且遭聲請羈押，知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，立即予以兩大過免職，絕不寬待，以維護警紀。