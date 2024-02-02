耳夾卡進肉裡！3歲女童「整塊肉刮下來」大爆血　母示警：太危險

▲艾娃的耳垂被耳夾扯出傷口。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名愛美的小女孩佩戴夾式耳環，但是某天她的母親睡前想要替她將耳夾取下時，卻發現女兒耳朵上的「整塊肉」直接被刮下來，女兒當場爆血痛哭，緊急將她送往急診治療，但至今仍留有疤痕。事後家長發現，這款耳夾的保護墊位移，導致金屬夾「陷進耳垂」，才會在她試圖取下時導致女童受傷，並呼籲家長應該注意耳夾的危險性。

根據《每日郵報》報導，21歲的潔西卡與32歲的丈夫內森育有一名3歲女兒艾娃，由於艾娃經常羨慕媽媽有很多耳環，因此夫妻倆2023年12月特地送給女兒一對貓咪樣式的夾式耳環，讓沒有耳洞的女兒也能過過乾癮。

▲潔西卡發現，耳夾上的保護墊竟位移，導致金屬夾卡在女兒的耳垂上。（圖／翻攝自X）



艾娃收到禮物開心不已，因此一整個星期都戴著整個耳夾，直到有一天，潔西卡在睡前試圖要將艾娃的耳夾取下，怎知女兒卻突然發出尖叫，潔西卡這才發現，艾娃的耳朵開始滴血，而她取下的耳夾竟將女兒耳垂上的肉直接刮下來。

潔西卡緊急將艾娃送往急診室，儘管事後艾娃的傷口已經癒合，但是仍留下深色的傷疤。潔西卡發現，艾娃耳夾上的保護墊位移，導致金屬夾直接卡進她的耳垂內，與皮膚摩擦。

潔西卡表示，自己從未想過一對耳夾竟會對女兒造成如此大的危害，同時也提醒其他家長，務必注意夾式耳環的潛在風險，最好改買貼式耳環給孩子們。