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東森購物網線上年貨大街！伴手禮買氣增　零食、保健禮盒最搶手

東森購物線上年貨大街（圖／東森購物提供）

▲東森購物網特別推出「2024年節禮盒伴手禮」選購專區，辦年貨買禮品不想人擠人，透過東森購物網下單就能一指搞定。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

農曆春節將近，網購年貨商機大增，東森購物網觀察一月以來的過年買氣表現，年節禮盒銷售較去年成長5成以上，目前以紅豆食府糖餅禮盒最熱賣，已破3千盒銷售，其次因應現代人注重健康觀念，核桃、堅果、減糖為主訴求的禮盒也較往年提升近4成買氣，另外美妝、保健及服飾也都有不錯的買氣表現。

東森購物網特別推出「2024年節禮盒伴手禮」選購專區，網羅紅豆食府、盛香珍、萬歲牌等各大品牌，下單訂購可享東森幣折抵或買千折百等活動。東森購物全年不打烊，春節期間除了大型及冷凍商品，皆可正常送貨到家，辦年貨買禮品不想人擠人，透過東森購物網下單就能一指搞定。

看好年貨商機，東森購物網特別推出「2024零食甜點大選」，網羅紅豆食府、盛香珍、萬歲牌等名店伴手禮，其中過年聊天必備的零食，以堅果瓜子禮盒、海苔果凍禮盒及西式午茶點心禮盒廣受歡迎，推薦熱銷商品為盛香珍花開富貴禮盒，包含杏仁小魚及每日養身堅果，特價559元；萬歲牌盈春綜合堅果禮盒，杏仁果搭配酥脆腰果，薄鹽健康美味，胡桃加上蔓越莓果乾、葡萄乾，多層次美味口感，特價399元；難找核桃夏威夷豆綜合堅果塔10入禮盒，台中十大伴手禮得獎店家精心製作，全館下殺9折，特價446元，滿千再折百。海苔果凍及西式午茶點心，禮盒精緻大方，也是送禮首選，推薦元本山史努比朝鮮海苔禮盒、旺旺吸C凍-綜合果凍禮盒義美曼格羅名店禮盒，都是熱賣品項。

東森購物線上年貨大街（圖／東森購物提供）

▲東森購物網特別推出「2024年節禮盒伴手禮」選購專區，網羅紅豆食府、盛香珍、萬歲牌等各大品牌，下單訂購可享東森幣折抵或買千折百等活動。

東森購物線上年貨大街（圖／東森購物提供）

▲看好年貨商機，東森購物網特別推出「2024零食甜點大選」，其中過年聊天必備的零食，以堅果瓜子禮盒、海苔果凍禮盒及西式午茶點心禮盒廣受歡迎。

疫情過後，保健意識抬頭，保健禮盒也成為年節送禮的熱銷伴手禮，東森購物網「保健不打烊」商品下殺5折起，東森幣最高折抵20%。根據東森購物網銷售觀察，保健商品熱搜關鍵字排行依序為葉黃素、益生菌、酵素及膠原蛋白，春節送禮以高端大氣的人蔘、燕窩、靈芝禮盒最受歡迎，熱賣夯品包括「華齊堂」蜂王乳燕窩晶露禮盒、「華陀」龜鹿雙寶葡萄糖胺禮盒強健組、「桂格」養氣人蔘雞精禮盒、「白蘭氏」養蔘飲禮盒以及「享食尚」常溫滴雞精禮盒等。

東森購物線上年貨大街（圖／東森購物提供）

▲保健禮盒也成為年節送禮的熱銷伴手禮，東森購物網「保健不打烊」商品下殺5折起，東森幣最高折抵20%。

新年新氣象，尤其今年春節適逢2/14(三)西洋情人節，不論是在為肌膚換上新氣象，還是準備迎接新春的煥顏，或者正在尋找情人節的完美妝容，東森購物網準備了一系列的國際專櫃大牌產品，限時3折起，還可參與滿額登記送樂透金、DEAR DAHLIA彩妝、肌膚之鑰等專櫃活動，活動期間自即日起至2月29日止。

今年寒流連連，保暖服飾商品格外受歡迎，熱銷商品包括AM艾莫兒的秋冬保暖修身刷毛直筒褲，銷量較上個月增長了163%，現在買可享東森購物獨家84折優惠。另外，冬季的銷量近萬件KISSDIAMOND的男女款全方位抗寒鎖溫極鋒褲，過年期推出年節限定買1送1，活動價格只需990元，等於打5折。

春節期間，東森購物不打烊，為提供客戶完善的購物體驗，一般商品仍維持正常出貨，並與多家不同的承運商緊密合作，滿足消費者購物和送禮的需求，其中低溫商品及大型家電等，將配合協力廠商的安排，2月6日之後的訂單將順延至春節過後進行配送，消費者要把握時間，及早下單訂購。
 

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