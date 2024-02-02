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社會 社會焦點 保障人權

快訊／球迷哭哭！SBL裕隆勾組頭打假球簽賭　10球員遭起訴

記者黃宥寧／台北報導

自毀前程！曾效力裕隆球隊吳季穎遭踢爆配合地下組頭操縱輸贏簽賭，士檢火速剪報分案，指揮刑事局4大隊兵分多路搜索，帶回9名裕隆現役球員，訊後均交保，小組頭柯旻豪則遭聲押獲准。經士林地檢署重大刑案專組108天焚膏繼晷偵辦，過濾假球賽事影片等，今（2日）依違反賭博、《運彩條例》等罪將15人起訴，其中10人為球員。柯稍晚全案將移審士院決定續押與否。

台灣籃球三大聯盟SBL、PLG、T1，去年10月17日台啤球員吳季穎（25歲）遭踢爆，效力前東家裕隆時，拉隊友打假球簽賭，一場至少可賺30萬，出入以名車代步，引起體壇一陣譁然。士林地檢署火速剪報分案後，由重大刑案專組葉耀群主任檢察官、邱獻民檢察官指揮刑事局第4大隊偵辦。

▼（左起）柯旻豪、斑霸、邱繼緯、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐、黃品瑄 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼（左起）柯旻豪、斑霸、邱繼緯、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐、黃品瑄 。（圖／記者黃宥寧攝）

10月18日吳季穎在警員陪同下，雙眼無神進士林地檢署複訊，複訊後被依違反賭博、詐欺、違反運彩條例，諭令25萬元交保，並限制住居。

檢警經深入追查後，發現假球簽賭案宛如滾雪球般越滾越大，涉案人不僅吳，同年11月17日再發動搜索，帶回13名涉案人及3名證人，其中包含裕隆現役球員，複訊後球員黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐、周暐宸及吳祐任等6人30萬元交保，球員李其恩及洋將斑霸則以10萬元交保，邱繼緯、邱廷昱、吳季穎前女友黃品瑄、提供帳戶的張曉悌4人，各以15、6、10、3萬交保；獲超級籃球聯賽（SBL）第20季最有價值球員（MVP）的柯旻豪，則當庭遭逮補，聲押獲准，羈押至今。

▲▼(更新版)裕隆籃球隊涉案球員。（圖／記者黃資真製圖）

▲裕隆籃球隊涉案球員中僅有柯旻豪遭收押禁見。（圖／記者黃資真製。點圖放大）

據了解，數名球員咬定就是柯旻豪和吳季穎分工收錢、送錢。柯遭警方登門約談，態度配合，全無球場上指揮若定、攻守自如的從容姿態，反而問警「如果我配合，是不是可以不用被關」，應訊時也都順暢，更指證前裕隆助理教練邱繼偉介紹組頭及九洲球版（簽賭網站俗稱）APP，球團內配合打假球的成員幾乎手機都有帳號可直接下注。

未料，柯到偵查庭複訊時，卻否認警詢供述內容，檢察官據此認定他犯後態度不佳，有明顯串證之虞，18日清晨向法院聲押獲准，也因此成為裕隆球團假球第一個遭羈押鋃鐺入監的球員。

檢警根據吳季穎手機對話等，分析出裕隆球隊的打假球組織架構，發現解散的前助理教練邱繼緯涉吸收吳季穎、柯旻豪當小組頭，因為一個是控球後衛及得分後衛，可控制球隊進攻節奏，2人為執行打假球，隊上其他球員，配合的人每場約能拿到約3000至5000元不等酬勞。

承辦檢察官為釐清真相，傳喚涉案人複訊、比對證詞、球員收入，再經抽絲剝繭、日以繼夜不斷重複播放涉打假球賽事影片等，從分案到結案共108天，今（2日）偵結依法起訴15人。

然而，裕隆假球案更是2010年《運彩條例》上路後，成首件被依第21條「以非法方法妨害投注標的運動競技賽事之公平者」開鍘起訴，令人惋惜的是，年輕球員們不僅斷送前程未來也得面臨沈重司法審判。

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