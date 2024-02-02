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社會 社會焦點 保障人權

快訊／從球衣變囚服！柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署如火如荼偵辦裕隆假球案，今（2日）依賭博等罪，起訴15人，在押78天柯旻豪稍早從看守所被提出來，移審至法院，在法警戒護下，柯戴手銬走下囚車，看上去相當狼狽，已無球場上意氣風發振奮人心模樣。士院接手後，隨即分案，抽出受命法官、閱卷後，將召開接押庭，決定柯是否可以回家過年。

▲▼ 柯旻豪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲裕隆假球案唯一遭羈押的柯旻豪（紅圈處）帶上手銬與腳鐐。（圖／記者黃宥寧攝）

31歲柯旻豪，在職籃表現相當亮眼，去年4月8日在二十季超級籃球聯賽代表裕隆出賽，對戰彰化柏力力，當天單場以14分、10籃板、10助攻，拿下生涯首次大三元，也在該季創下場均10.4分、3.9籃板、5.4助攻的成績，不僅率裕隆拿下例行賽第一名，也獲選超級籃球聯賽年度MVP頭銜。

去年11月18日士院開聲押庭，經訊問後認柯旻豪，罪嫌重大，且尚有其他證據待清查及比對，依偵查進度，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，審酌此案涉及政府投注標的運動競技賽事之公平，及被告自身人身自由之利益，認為有羈押必要，且應禁止接見通信，且被告恐無法參與爾後的球賽，難認有反覆實施犯罪之虞，裁定收押。

今（2日）檢方偵結假球案，移審在押柯旻豪，柯穿藍色囚服戴手銬，緩慢下囚車，看上去意志消沈無精打采，與過往在球場上神采奕奕模樣落差極大，令人看了不禁感嘆。

法院收案後，隨後分案，並且將案件交給受命法官開庭，決定柯可以回家過年、或是續押在看守所。

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