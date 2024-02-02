熱身賽就開始打假球！檢勘驗比賽　揭SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

▲裕隆多名球員爆配合地下賭盤打假球，今士檢依法起訴15人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

曾效力於裕隆球隊的籃球選手吳季穎遭爆配合地下賭盤打假球，案經士檢偵辦後，今(2日)依違反賭博、運彩條例等罪將15人起訴，其中10人為籃球員、另外5人則為助理教練、友人、或同學。起訴書指出，裕隆球隊部分球員自111年12月27日熱身賽開始就透過簽賭網站下注至少數十場賽事，其中7場比賽為達到賭盤讓分，更以10種方式打假球，賭資金額更以千萬元計，嚴重破壞職業運動風氣。

士檢今發布新聞稿，表示經檢察官一一細心勘驗相關賽事，調查人證、物證、金流等，綜合所有事證，查知SBL球隊裕隆隊部分球員涉嫌集體簽賭，或透過其他友人協助下注簽賭、以及打假球操控比賽等不法事證明確。

檢方認定，部分球員涉嫌於111年12月27日起、至112年5月21日進行第20屆SBL賽程期間，自熱身賽開始，透過地下簽賭網站下注簽賭至少十數場賽事，下注場次中有7場賽事為達地下賭盤開出讓分、或盤中受讓分數多寡，而以10種方式控制比分，包括未依教練指示戰術、離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界、甚至讓對手輕鬆投籃等，遭控球隊輸贏及得分，對職籃賽事之公平及球迷信賴傷害甚鉅，且賭資金額更以千萬元計，嚴重破壞職業運動風氣。

檢方偵結後，依法將柯姓、吳姓(2名)、周姓、顏姓、邱姓、陳姓、黃姓、李姓及1名外籍等10名球員；以及前不同球隊之邱姓助理教練、黃姓、張姓、游姓、邱姓等4名友人或同學，共15人依法提起公訴。另一名被告翁姓球員則逃逸，目前已依法發布通緝。