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美女偕男友度假…邂逅英國紳士「8個月後變老公」　過程神展開

美女偕男友度假…邂逅英國紳士「8個月後竟變老公」　過程神展開

▲美國一名女子，在與男友度假時認識了英國男子，結果對方變成現任老公。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一切都是命中注定！美國一名28歲女子，在度假時認識了英國男子，儘管她當時有男友，但是雙方情投意合，展開一場浪漫的邂逅，2人發展成戀人關係，僅僅認識8個月就結婚，成為她生命中的「真命天子」。

據《每日星報》報導，卡拉（Kara）和男友以及友人在佛羅里達州度假，此時未來老公詹姆士（James）走向前，詢問有關吃飯餐廳的建議，「我首先注意到他的微笑，接著是他的眼睛」，當時男友表示要回飯店休息，很快就會回來，卻再也沒有回來，儘管她試圖打電話，卻沒收到回電，因此她整個晚上都和詹姆士，以及對方的朋友一起玩。

雖然卡拉隱瞞自己有男友的事實，但她還是和詹姆士建立聯繫，發現2人有很多共同興趣，包括對寶可夢、漫畫和遊戲的熱情，更驚人的是，對方是一名專業舞者，「我父親是加州的霹靂舞者，她教我跳舞，所以找到會跳舞的人很困難」，他們跳了整夜的舞，並留下聯絡方式。

然而，卡拉並不知道，她的男友發現了這件事，當天晚上2人為此大吵一架，並斷絕了關係，也讓她決定好好認識詹姆士，透過Skype聊了3個月，後來展開交往，在2016年10月結婚，並在2個月後搬到英國。

卡拉坦言，是詹姆士改變她的生活，從父母家裡的一個小房間，到一個長滿黴菌的出租房，最後終於買了第1間房子，此外還計畫環遊世界，冒險穿越歐洲、加拿大等，她也希望其他人要專注自己的直覺，尤其是在一見鍾情時，「就是這種感覺，我只知道詹姆士就是那個對的人」。

Ouch!

Daily Star Life 發佈於 2024年1月31日 星期三

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