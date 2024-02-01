肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

▲防檢署公布裁罰前3名的違禁品。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年入境台灣人次突破1600萬，逐漸回到疫情前的盛況，邊境攔檢違規案件也激增，違規開罰件數逾5000件。據農業部防檢署統計，旅客裁罰案前3名違禁品為：肉鬆蛋捲、火腿腸、臘腸，幾乎都來自中國，年節將至，提醒民眾切勿攜帶肉類產品入境，小心吃上20萬元罰單。

根據防檢署統計，去年違規攜帶動植物產品入境遭開罰件數逾5000件，其中動物相關產品占3成、植物相關產品占7成，違規旅客多從中國入境，其次為日本、越南、香港、泰國等地；光是今年開春至1月28日，查獲違規攜帶動物產品遭裁罰案件就有117件，有54件遭罰20萬元，從中國入境就高達58件，幾乎佔了一半。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢署桃園分署也公布裁罰案件中最常見的前三名，分別為肉鬆蛋捲、火腿腸、臘腸，其中肉鬆蛋捲2個月內就查獲14件，開罰20萬元，主要來源國為泰國、中國，甚至有民眾在泰國機場以郵包方式寄回台灣，仍被攔截查獲，挨罰20萬元。

▲防檢署在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

防檢署提醒，包括豬、牛、雞、鴨等禽畜肉類製品，以及水果、蔬菜、植株等植物產品均不可攜帶或郵寄入境，違規攜帶豬肉製品入境罰款最重，第一次開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，另依「動物傳染病條例」最重還可能處7年以下有期徒刑且得併科最高300萬元罰金。

防檢署指出，因應春節將至，出入境旅客將大增，為防範海外疫病蟲害入侵，已加強在機場、港口入境攔查，若民眾不確定所攜物品是否可以入境，可在通關前洽詢動植物檢疫櫃臺，主動申報以免挨罰。