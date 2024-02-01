　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

▲防檢署公布裁罰前3名的違禁品。（圖／防檢署提供）

▲防檢署公布裁罰前3名的違禁品。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年入境台灣人次突破1600萬，逐漸回到疫情前的盛況，邊境攔檢違規案件也激增，違規開罰件數逾5000件。據農業部防檢署統計，旅客裁罰案前3名違禁品為：肉鬆蛋捲、火腿腸、臘腸，幾乎都來自中國，年節將至，提醒民眾切勿攜帶肉類產品入境，小心吃上20萬元罰單。

根據防檢署統計，去年違規攜帶動植物產品入境遭開罰件數逾5000件，其中動物相關產品占3成、植物相關產品占7成，違規旅客多從中國入境，其次為日本、越南、香港、泰國等地；光是今年開春至1月28日，查獲違規攜帶動物產品遭裁罰案件就有117件，有54件遭罰20萬元，從中國入境就高達58件，幾乎佔了一半。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢署桃園分署也公布裁罰案件中最常見的前三名，分別為肉鬆蛋捲、火腿腸、臘腸，其中肉鬆蛋捲2個月內就查獲14件，開罰20萬元，主要來源國為泰國、中國，甚至有民眾在泰國機場以郵包方式寄回台灣，仍被攔截查獲，挨罰20萬元。

▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢署在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

防檢署提醒，包括豬、牛、雞、鴨等禽畜肉類製品，以及水果、蔬菜、植株等植物產品均不可攜帶或郵寄入境，違規攜帶豬肉製品入境罰款最重，第一次開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，另依「動物傳染病條例」最重還可能處7年以下有期徒刑且得併科最高300萬元罰金。

防檢署指出，因應春節將至，出入境旅客將大增，為防範海外疫病蟲害入侵，已加強在機場、港口入境攔查，若民眾不確定所攜物品是否可以入境，可在通關前洽詢動植物檢疫櫃臺，主動申報以免挨罰。

ET快訊
獨／徐凱希退出《女人我最大》主持
快訊／民眾黨8人全投他！　將進第二輪投票
快訊／民進黨祝福韓國瑜　共同承擔國家進步責任
LIVE／立院副院長投票　開票出爐
讚韓國瑜為人海派、溝通能力強　柯文哲：8席立委將發揮關鍵角色
才當選花籃就送進院長室！　林右昌送韓國瑜「眾望所歸」
快訊／幼兒園14童食物中毒！　停課5天
韓國瑜當選立法院長　趙少康：盼藍白修正「總統副總統選罷法」
王世堅為游錫堃抱屈「對黨內部分人不以為然」　籲仍要跟白營協商
快訊／幼兒園集體食物中毒！　14童緊急送醫
LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣誰勝出？
快訊／沾印泥變廢票　黃珊珊搭陳昭姿肩膀喊：沒事、沒問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」喊話：過年要努力

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動　日期選這天！爆共鳴

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

塔羅牌師上月預言「游錫堃，勝」糗了！網友狂笑：不準啦

桃園YouBike2.0E電輔車啟用...費率曝光　2小時內每30分鐘20元

肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

北海道第2個航點！星宇航空插旗函館今首航　每周5到7班

紅髮艾德周六空降高雄開唱　世運周邊交管！交通懶人包快看

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」喊話：過年要努力

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動　日期選這天！爆共鳴

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！客服曝1招有解

塔羅牌師上月預言「游錫堃，勝」糗了！網友狂笑：不準啦

桃園YouBike2.0E電輔車啟用...費率曝光　2小時內每30分鐘20元

肉鬆蛋捲第1名！邊境攔檢年罰5000件　防檢署公布「違規排行」

北海道第2個航點！星宇航空插旗函館今首航　每周5到7班

紅髮艾德周六空降高雄開唱　世運周邊交管！交通懶人包快看

沈玉琳一曬娃就被刪掉！　走心質問「丟臉是不是」才知小16歲妻用心

阿聯酋航空歡慶台北航線開航十週年　推限時優惠價　　

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」喊話：過年要努力

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死　目擊者：無防護

女法官脫法袍露深渠巨乳　「大奶包圍」辯護人3P共浴！照片流出慘了

獨家／徐凱希退出《女人我最大》主持！電視台證實：完成現階段任務

屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

環球中和LOPIA今開幕　超鮮握壽司、和牛漢堡排、日賣4千條起司蛋糕都好買

烏鴉盯上兔寶寶！街頭死命猛啄 兔媽媽狂奔登場護兒「成功戰勝」

生活熱門新聞

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

明變天！　今暖如春破31℃

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

少年仔幫拾荒嬤推車！網看照片歪樓：車被搶了

他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

更多熱門

相關新聞

雞蛋2周漲4元！農業部長：缺蛋機率小「缺口100萬顆才啟動進口」

雞蛋2周漲4元！農業部長：缺蛋機率小「缺口100萬顆才啟動進口」

受之前寒流影響，國內蛋價兩周內調漲4元，批發價每斤又重回52元高價位，正值年前用量高峰期，各界關注蛋價走勢與供應量能。農業部代理部長陳駿季今表示，目前產量穩定，足供國人每日所需，價格則尊重市場機制，未來會嚴密監控雞蛋產銷，評估缺蛋機率不大，若供應缺口達100萬顆就會啟動進口，但會交由民間貿易業者來辦理。

從非洲豬瘟買肉製品　最重罰百萬

從非洲豬瘟買肉製品　最重罰百萬

確保民眾年節需求　農業部：春節前5天增加蔬果漁產供應量

確保民眾年節需求　農業部：春節前5天增加蔬果漁產供應量

網購買「肉鬆吐司麵包」挨罰5萬元　防檢署：單月就2起

網購買「肉鬆吐司麵包」挨罰5萬元　防檢署：單月就2起

金門小三通圍堵非洲豬瘟　春節強化4大勤務

金門小三通圍堵非洲豬瘟　春節強化4大勤務

關鍵字：

非洲豬瘟農業部防檢署豬肉產品入境肉鬆蛋捲

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面