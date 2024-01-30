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網購買「肉鬆吐司麵包」挨罰5萬元　防檢署：單月就2起

▲防檢署近期查獲2起從境外網購肉鬆麵包挨罰案例 。（圖／防檢署提供）

▲防檢署近期查獲2起從境外網購肉鬆麵包挨罰案例 。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期在團購、直播拍賣網站爆紅的「肉鬆乳酪味吐司麵包」，產地來自中國大陸，包裝上也標示簡體字，但仍有不少民眾跟風下單。農業部動植物防疫檢疫署指出，不少民眾因為覺得新奇、趕流行，忽略肉鬆麵包含肉類成分，光是上個月就攔查到2件違規輸入的快遞，各開罰5萬元，提醒民眾下單、跟團「喊+1」前，先確認產品來源，以免受罰。

防檢署表示，最近在團購、直播拍賣網站風行「肉鬆乳酪味吐司麵包」，儘管台灣也有類似產品，但不少民眾因為口耳相傳覺得好吃，就跟風下單，但含肉產品不得從國外攜帶入境，也不可以透過快遞、郵包輸入，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金，包括豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等肉類都不行。

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▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢署在機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

防檢署指出，光是上個月就攔查到2起從中國大陸寄來台灣的肉鬆麵包，各開罰5萬元，提醒民眾春節假期將至，民眾出國返台千萬不要攜帶含肉產品入境，如果是自行攜帶入境，首次就開罰20萬元、第二次開罰100萬元，而除了肉鬆麵包外，像是肉鬆蛋捲、火腿月餅、雞仔餅等內餡含有肉製品的糕餅點心也都是民眾常誤攜入境的產品。

防檢署提醒，因應國際非洲豬瘟疫情升溫，自非洲豬瘟高風險國家入境旅客的託運行李和手提行李，皆以X光機進行100%檢查，並依據入境航班風險程度，會同財政部關務署加強免申報櫃檯（綠線通關）執法工作，提醒旅客返國前務必仔細檢查行李及隨身物品，是否有生鮮蔬果、肉品、飛機餐等動植物產品，以免一進國門就吃上罰單。

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