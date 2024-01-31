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雞蛋2周漲4元！農業部長：缺蛋機率小「缺口100萬顆才啟動進口」

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部代理部長陳駿季表示，今年缺蛋機率非常小。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受之前寒流影響，國內蛋價兩周內調漲4元，批發價又重回每斤52元的高價位，正值年前用量高峰期，各界關注蛋價走勢與供應量能。農業部代理部長陳駿季今表示，目前產量穩定，足供國人每日所需，價格則尊重市場機制，未來會嚴密監控雞蛋產銷，評估缺蛋機率不大，若供應缺口達100萬顆就會啟動進口，但會交由民間貿易業者來辦理。

農業部今舉行記者會，說明春節期間農漁畜產供應量能，媒體關注雞蛋供應與價格變動，陳駿季回應指出，目前國內蛋雞在養隻數約3400多萬隻，每日雞蛋生產量約在2400萬至2450萬顆，足以供應國內民生消費，雖然近期低溫、年前需求旺盛，仍可透過產業調度來因應。

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陳駿季表示，目前仍處於禽流感好發時節，但今年疫情明顯獲得控制，去年同期約有40多場爆發禽流感，今年同期只有6場，顯見經過農業部不斷宣導與預防，養雞產業已充分落實生物安全，也是今年可以維持產量的主因，至於蛋價波動則尊重市場機制，農業部也會確保蛋雞產業鏈、嚴密監控疫情變化，如果都控制得當，缺蛋機率會非常小。

媒體關注未來是否會再啟動進口專案？陳駿季說，衡量雞蛋產銷現況，初步預估短期內不會再啟動雞蛋進口，但也會嚴密監控，未來如果雞蛋供應缺口達100萬顆時，也就是低於2300萬顆，就會評估是否啟動，但未來不會再由農業部或中央畜產會主導，而是會透過降稅的方式，讓民間貿易業者自行進口。

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