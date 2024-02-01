快訊／投票沾印泥變廢票　黃珊珊搭陳昭姿肩膀喊：沒事、沒問題

記者袁茵、陳家祥／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨團8票原要全投給立委黃珊珊，但立委陳昭姿的選票卻誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票，而陳也隨即發臉書致歉。儘管黃珊珊表示不會黨紀處分，但由於立委黃國昌曾說，若手按到也是要開除黨籍，稍早陳昭姿現身時並未正面回應，僅說黨團已經發出聲明。

▲黃珊珊合體陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）

立法院舉行正副院長選舉，由於民眾黨立委陳昭姿的票誤沾印泥，所以被視為無效票，導致民眾黨立委黃珊珊僅拿到7張票，而韓國瑜則有54票、游錫堃51票。隨後，陳昭姿便於臉書坦承，是因為投票筆沾有印泥污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

面對陳昭姿「不小心污損選票」，負責監票的立委林國成表示，這張票很明顯是蓋給黃珊珊，但當林國成結束媒體訪問後，立刻接到來自黃珊珊的關心電話。隨後，黃珊珊上午受訪時僅稱，這只是小小疏失，不會有黨紀處分。

而陳昭姿則在下午2時15分左右步入黨團辦公室，面對外界詢問印泥爭議時，陳昭姿僅說「黨團已有發聲明回應」；由於立委黃國昌先前接受《豈有此呂》節目訪問時，喊話若跑票或手指劃到都是「開除黨籍」，被問到此事時，陳昭姿並未回應。

隨後，原本就待在辦公室的黃珊珊、陳昭姿也一同步出黨團辦公室，由黃珊珊搭著陳昭姿的肩膀，並表示「我告訴她（陳昭姿）沒有事、沒有問題，不要做文章」。

▼黃珊珊搭肩陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）