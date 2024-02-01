　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

▲▼高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司）

▲看好郵輪市場，承億酒店將進駐高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準國際郵輪市場，承億酒店將進駐高雄港旅運中心並取得10年投資經營權，今（1日）與台灣港務公司舉辦簽約儀式，雙方宣示共同合作，將高雄港旅運中心打造成為最亮眼的海運觀光國門。

為拓展高雄郵輪市場、優化旅運服務，台灣港務公司在高雄港19至20號碼頭新建高雄港旅運中心，去年3月正式啟用，為滿足國際郵輪旅客、市民及觀光客的需求，承億酒店也將進駐，取得旅運中心懸挑區域A、B區的10年投資經營權，港務公司與承億酒店今正式簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄港旅運中心是國內唯一3D金屬曲面帷幕單一建築，結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能的複合場域。該中心地理位置連結舊港區及新打卡點，如大港橋、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等，並可藉由水岸輕軌串聯各大觀光景點，未來更將與捷運黃線共構。

▲▼高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司）

▲高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司提供）

高雄港旅運中心郵輪碼頭總長726公尺，水深達10公尺，可以同時提供1艘大型郵輪及1艘中型郵輪靠泊，自啟用以來，已服務28艘次、約4萬人次。承億酒店將規劃包括國際交流文創市集、主題餐廳、精品等級國際品牌咖啡廊、多用途文創空間等多元優質服務空間，並推廣台灣在地文化及觀光特色。

台灣港務公司表示，高雄港不只是台灣最重要貨物進出的樞紐港口，近年來更是逐漸轉型兼具成為旅遊海運的重要國門。未來將與承億酒店積極攜手合作，向國際郵輪旅客推展台灣創意活力、多元文化兼容並蓄的海洋文創國門，同時形塑更具魅力、更具特色高雄港市風情。

▼承億酒店與台灣港務公司簽約，右2為台灣港務公司董事長李賢義、左2為承億集團董事長戴俊郎。（圖／港務公司提供）

▲▼承億酒店與台灣港務公司簽約，右2為台灣港務公司董事長李賢義董事長、左2為承億集團董事長戴俊郎。（圖／港務公司）

ET快訊
快訊／韓國瑜當選立法院長！　共獲54票
曝韓國瑜第二輪獲54票　傅崐萁：不論未來如何發展藍會尊重民眾
快訊／時間到！　民眾黨8立委沒來投票
呂捷問跑票「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知
養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝
柯建銘宣布誤沾印泥無效票　媒體人：顯見他狡詐與蠻橫
幕後／綠營高層證實「白營遊說投黃珊珊」　民進黨2理由拒絕
「委員們大亮票」吵翻！　網搖頭：行之有年
陳昭姿亮「手沾印泥照」道歉！　網一看狠酸：高招
立法院長選舉第二輪　選票樣張曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

郵差討退休金告贏郵局　工會喊：國營事業全比照「獎金納薪資」

《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

呂捷問跑票題「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知

瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

月薪6萬！她列伙食開銷喊「存不了錢」　網一看皺眉：這項花太多

每4分19秒1人罹癌！重新按下人生播放鍵　醫：早期發現逆轉勝

承億酒店砸8千萬進駐高港旅運中心　餐飲市集規劃曝...年底營業

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸高招：傑出的一手

立法院長選戰「委員們大亮票」吵翻！網搖頭：行之有年

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

郵差討退休金告贏郵局　工會喊：國營事業全比照「獎金納薪資」

《巧連智》5版本都完售！家長敲碗求開放加訂　官方說明原因

呂捷問跑票題「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知

瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

月薪6萬！她列伙食開銷喊「存不了錢」　網一看皺眉：這項花太多

每4分19秒1人罹癌！重新按下人生播放鍵　醫：早期發現逆轉勝

承億酒店砸8千萬進駐高港旅運中心　餐飲市集規劃曝...年底營業

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸高招：傑出的一手

立法院長選戰「委員們大亮票」吵翻！網搖頭：行之有年

吉娃娃「穿大衣＋超炫墨鏡」　街頭時裝秀氣勢輾壓全場

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

遊說綠投黃珊珊？柯辦批綠「黑白顛倒」　柯文哲以「投不下新潮流」回絕

小的沒上車！台中粗心媽獨留4歲女兒在捷運月台　站長當臨時保母

奢華酒店+1！「台北嘉佩樂酒店」2024年底開幕　亮點搶先看

全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

3月降息落空　台股開低拉尾盤漲79點、收今日最高17968

為結束加薩戰爭鋪路　美推動3階段長期停火協議

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

生活熱門新聞

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

明變天！　今暖如春破31℃

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

少年仔幫拾荒嬤推車！網看照片歪樓：車被搶了

「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

更多熱門

相關新聞

承億酒店斥資8千萬進駐高雄旅運中心

承億酒店斥資8千萬進駐高雄旅運中心

斥資50億興建的高雄港旅運中心，去年3月正式啟用，為滿足遊客的餐飲需求，承億酒店今(1日)宣布進駐旅運中心懸挑A區、B區，未來不僅有市集策展活動、集團自創餐飲品牌，並持續與高雄在地老牌甜品、古早味美食、手搖飲、精品咖啡品牌洽談合作，未來遊客一入境就能馬上喝到台灣美食驕傲「珍珠奶茶」。

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

黃色小鴨來了！高雄飯店推「搭遊艇賞鴨」

黃色小鴨來了！高雄飯店推「搭遊艇賞鴨」

台北港工安意外！泰籍移工墜落傷亡　港務公司曝肇因：非擦撞事故

台北港工安意外！泰籍移工墜落傷亡　港務公司曝肇因：非擦撞事故

起薪最高5.4萬元　台灣港務公司正、備取206人

起薪最高5.4萬元　台灣港務公司正、備取206人

關鍵字：

台灣港務公司承億酒店高雄港旅運中心

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面