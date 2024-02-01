瞄準郵輪旅客！承億酒店進駐高雄港旅運中心　打造海運觀光國門

▲看好郵輪市場，承億酒店將進駐高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準國際郵輪市場，承億酒店將進駐高雄港旅運中心並取得10年投資經營權，今（1日）與台灣港務公司舉辦簽約儀式，雙方宣示共同合作，將高雄港旅運中心打造成為最亮眼的海運觀光國門。

為拓展高雄郵輪市場、優化旅運服務，台灣港務公司在高雄港19至20號碼頭新建高雄港旅運中心，去年3月正式啟用，為滿足國際郵輪旅客、市民及觀光客的需求，承億酒店也將進駐，取得旅運中心懸挑區域A、B區的10年投資經營權，港務公司與承億酒店今正式簽約。

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高雄港旅運中心是國內唯一3D金屬曲面帷幕單一建築，結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能的複合場域。該中心地理位置連結舊港區及新打卡點，如大港橋、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等，並可藉由水岸輕軌串聯各大觀光景點，未來更將與捷運黃線共構。

▲高雄港旅運中心。（圖／台灣港務公司提供）

高雄港旅運中心郵輪碼頭總長726公尺，水深達10公尺，可以同時提供1艘大型郵輪及1艘中型郵輪靠泊，自啟用以來，已服務28艘次、約4萬人次。承億酒店將規劃包括國際交流文創市集、主題餐廳、精品等級國際品牌咖啡廊、多用途文創空間等多元優質服務空間，並推廣台灣在地文化及觀光特色。

台灣港務公司表示，高雄港不只是台灣最重要貨物進出的樞紐港口，近年來更是逐漸轉型兼具成為旅遊海運的重要國門。未來將與承億酒店積極攜手合作，向國際郵輪旅客推展台灣創意活力、多元文化兼容並蓄的海洋文創國門，同時形塑更具魅力、更具特色高雄港市風情。

▼承億酒店與台灣港務公司簽約，右2為台灣港務公司董事長李賢義、左2為承億集團董事長戴俊郎。（圖／港務公司提供）