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台北港工安意外！泰籍移工墜落傷亡　港務公司曝肇因：非擦撞事故

▲▼中油委外廠商皇昌營造在台北港進行沉箱拖船作業，一名泰籍移工墜落傷亡。（圖／台灣港務公司基隆分公司）

▲中油委外廠商皇昌營造在台北港進行沉箱拖船作業，一名泰籍移工墜落傷亡。（圖／台灣港務公司基隆分公司）

記者李姿慧／台北報導

今(6日)新北市台北港發生工案意外，皇昌營造公司進行沉箱拖船作業，一名外籍移工墜落傷亡，台灣港務公司基隆分公司表示，該起意外因沉箱卡於淤泥，副施工拖船協助頂推沉箱後方，疑造成沉箱滑動，1名泰籍勞工隨沉箱上方柵隔板墜落沉箱內部，經搶救不治死亡。

台灣港務公司基隆分公司表示，今凌晨4時台北港發生工安意外事故，係皇昌營造公司於進行沉箱起浮拖航作業過程，1名泰籍勞工墜落沉箱內部，經緊急送往淡水馬偕醫院，雖經搶救，仍不幸宣告不治。

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基隆分公司說明，皇昌營造公司係承攬台灣中油公司「觀塘接收站外推方案外圍輪廓防波堤新建工程」，非台灣港務公司發包委外廠商。

港務公司基隆分公司表示，皇昌營造於台北港承租海域空間作為沉箱預製及暫存場所，1月6日凌晨在台北港北延伸堤沉箱暫置區內進行沉箱拖航作業，沉箱浮起後由1艘主施工拖船帶纜往堤口方向拖航，因沉箱部分卡於淤泥，副施工拖船協助頂推沉箱後方，疑造成沉箱滑動，導致1名泰籍勞工隨沉箱上方柵隔板墜落沉箱內部。

發生意外後，凌晨4時50分相關人員通知救護車，救起泰籍移工後緊急送往淡水馬偕醫院，5時51分到達醫院，5時57分醫院判定死亡，施工廠商業依規定通報勞檢。

台灣港務公司基隆分公司表示，這起意外為施工拖船進行沉箱拖行作業中造成的意外事故，並非商船擦撞事故，該意外事故非發生於台北港貨櫃儲運中心內。

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