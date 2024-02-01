承億酒店砸8千萬進駐高港旅運中心　餐飲市集規劃曝...年底營業

▲承億酒店將進駐高雄港埠旅運中心懸挑區域(方形建築部分)。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

斥資50億興建的高雄港旅運中心，去年3月正式啟用，為滿足遊客的餐飲需求，承億酒店今(1日)宣布進駐旅運中心懸挑A區、B區，未來不僅有市集策展活動、集團自創餐飲品牌，並持續與高雄在地老牌甜品、古早味美食、手搖飲、精品咖啡品牌洽談合作，未來遊客一入境就能馬上喝到台灣美食驕傲「珍珠奶茶」。

台灣港務公司與承億酒店今日舉行簽約記者會，雙方宣示，將合作將高雄港埠旅運中心打造成最亮眼的海運觀光國門。高雄港埠旅運中心耗時10年打造，為地下2層、地上15層鋼骨結構建物，斥資50億元以3D曲面金屬帷幕設計出如鯨魚般的流線外型，樓高69公尺，總樓地板面積2萬4478坪。內部結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒、海洋戶外景觀等多功能場域。

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▲台灣港務公司、承億酒店完成簽約儀式。（圖／記者許宥孺攝）

有全台最美飯店之稱的承億酒店提早佈局，取得旅運中心10年投資經營權，將進駐懸挑A區3樓、6樓與B區3樓和4樓，占地約400坪，將提供遊客和市民在地飲食文化體驗以及大型策展市集活動。

承億酒店品牌長簡巧珊表示，投資方向是希望打破傳統國門印象，不僅有外地遊客也有高雄市民、國人，公司預計投入6000萬至8000萬元，預計今年年底對外開放營業。

▲承億酒店品牌長簡巧珊說明進駐區域規劃。（圖／記者許宥孺攝）

簡巧珊說明，承億酒店進駐的4個空間都會打造成不同特色，有些是體驗活動、餐飲空間，有些是在地特色，要讓外地遊客感受到高雄氣氛。目前沒有確定進駐的品牌，不過承億酒店預計將會打造海港料理品牌「蒸港味」、碳火燒烤料理「魚火」、「港都濃情冰果室」。

據了解，洽談中的品牌包括古早味小吃、高雄粥品老店、枝仔冰店，以及連鎖品牌手搖飲店，現也有許多品牌積極洽談中。而對外開放的3樓海韻藝術廣場平台也將有美食節、文創小農市集。

▲高雄港旅運中心3樓海韻廣場未來將會舉辦市集。（圖／港務公司提供)

▲台灣港務公司高雄分公司總經理王錦榮。（圖／記者許宥孺攝）

港務公司總經理王錦榮表示，高雄港旅運中心郵輪碼頭總長726公尺，水深達10公尺，可以同時提供1艘大型郵輪以及1艘中型郵輪靠泊，自2023年3月啟用以來，迄今共計服務28艘次、約4萬人次。期盼引進承億酒店，讓旅運中心不僅是旅客過境之地，而是可以駐留體驗在地特色、精品咖啡美食的地方。